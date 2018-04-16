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О волшебных свойствах фиточая слагают легенды, поэтому мы решили разобраться, какие обещания производителей действительно правдивы, а какие — лишь очередной маркетинговый трюк. Как выбрать подходящий чай и на что стоит обратить внимание при покупке, выясняем с нашим экспертом.
Мария Дамали,
старший косметолог и руководитель международных тренинговых программ Kypwell

Фиточай — новый медицинский тренд

Известно, что медицина так же, как и многие другие естественные науки, развивается по спирали. Современные подходы доказательной медицины, где побеждает фармацевтическая промышленность, возвратили интерес к холистическому подходу в лечении человека.

Слово «холистический» уходит корнями в греческий язык и в переводе означает «целостный». Этот подход предлагает рассматривать человека как часть природы, как единый организм, а не набор отдельных органов и систем.

Природа несет в себе все элементы для оздоровления и саморегуляции. Неудивительно, что травы и натуральные компоненты дарят людям здоровье при их правильном использовании.

KypSlim

Фиточай можно по праву называть многофункциональным средством для поддержания вашего здоровья.

Например, чай KypSlim, направленный на контроль веса помимо основной функции регулирования обмена веществ и снижения аппетита, позволяет снизить уровень стресса, восстановить нормальную работу всего организма. Чай наполняет человека энергией и возвращает желание активного образа жизни. Лекарственные травы, входящие в состав, мягко регулируют работу почек и лимфатической системы и помогают устранять отеки. Повышается настроение и улучшается работа головного мозга. Благодаря большому количеству антиоксидантов чай помогает укреплять иммунную систему и противостоять старению организма.

Как выбрать качественный фиточай

Выбирать из всего представленного многообразия, достаточно сложно, но вот три главных параметра, которые вам точно помогут определиться:

  • Органическое и экологичное выращивание — это возможность обезопасить свой организм от токсичных веществ. Выращивание трав в диких предгорных районах вдали от цивилизации также позволяет использовать ингредиенты, которые максимально эффективны и безопасны. К примеру, чай KypSlim составлен из трав Кипра, выращенных на почвах вулканического происхождения, а благодаря уникальным климатическим условиям, где теплый сухой климат сочетается с огромным количеством солнечных дней, позволяет растениям синтезировать весьма значимые для здоровья человека вещества.

  • Добросовестные компании проводят клинические испытания травяных сборов, поэтому не пренебрегайте поиском дополнительной информации о производителе перед покупкой. И уж точно никогда не приобретайте такие средства с рук, когда есть возможность купить их в аптеке или на официальном сайте проверенной компании.

  • И последнее: внимательно изучите состав чая перед покупкой, ведь разные растения направлены на решение конкретной проблемы. К примеру, мелисса лекарственная оказывает выраженное успокоительное действие. Вербена лимонная помогает вывести токсины, оптимизировать обменные процессы и улучшить состояние пищеварительной системы, фенхель притупляет чувство голода. Гибискус китайский позволяет улучшить обмен веществ.

И это лишь малая часть из полезных свойств трав, которые вы можете встретить в составе фиточая. Чтобы достигнуть желаемого эффекта от приема, разбираться в свойствах растений будет совсем не лишним.

Важно знать

Прежде чем начинать пить фиточай, важно усвоить пару непреложных правил. Начнем с того, что у фиточая есть и противопоказания. В первую очередь это индивидуальная непереносимость компонентов травяного сбора, беременность и кормление грудью, а при камнях в желчном пузыре и почках эксперты все же советуют проконсультироваться с лечащим врачом.

Так как фиточай оказывает щадящее воздействие на весь организм одновременно, от вас потребуется малая толика терпения. Первые результаты будут заметны где-то после первого месяца использования, а вот улучшение общего самочувствия — гораздо раньше.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/VOSTOK

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