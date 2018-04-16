Фиточай — новый медицинский тренд

Известно, что медицина так же, как и многие другие естественные науки, развивается по спирали. Современные подходы доказательной медицины, где побеждает фармацевтическая промышленность, возвратили интерес к холистическому подходу в лечении человека.

Слово «холистический» уходит корнями в греческий язык и в переводе означает «целостный». Этот подход предлагает рассматривать человека как часть природы, как единый организм, а не набор отдельных органов и систем.

Природа несет в себе все элементы для оздоровления и саморегуляции. Неудивительно, что травы и натуральные компоненты дарят людям здоровье при их правильном использовании.