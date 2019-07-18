Диабет, невроз и еще неочевидных 10 причин усиленного потоотделения

Редакция Passion.ru решила разобраться в очевидных и неочевидных причинах гипергидроза (их, как оказалось, немало), а также в методах борьбы с ним.
Причины повышенного потоотделения
Для начала из очевидных причин можно выделить:
Плотный ужин или употребление алкоголя
Каждый раз, когда мы едим больше горячей и плотной пищи, чем нам действительно нужно, каждый раз, когда мы пьем алкоголь, организм перегружается и потоотделение повышается. Это факт
Температура тела
В 30-тиградусную жару или вследствие лихорадки и воспалительных процессов потоотделение также будет повышенным.
Физическая активность
Она активизирует кровообращение и, как следствие, потоотделение.
Стресс
Повышенное потоотделение обусловлено тем, что при стрессе активизируются выброс гормонов и кровообращение, вследствие чего выделяются феромоны. Потовая реакция при стрессе может расцениваться как защитный механизм организма.
Теперь разберемся в менее очевидных причинах гипергидроза, когда он зачастую является симптомом заболевания или патологического состояния.
Заболевание щитовидной железы (гипертиреоз)
В результате повышения выработки гормонов щитовидной железы активизируются обменные процессы, кровообращение, и в этом случае потоотделение может быть очень выраженным. Поэтому, если есть такая проблема, обязательно сдайте панель гормонов щитовидной железы и проконсультируйтесь с эндокринологом, особенно если повышенное потоотделение сопровождается учащенным сердцебиением и потерей веса.
Фото: vostock-photo
Менопауза
То есть проблема возрастного снижения, угасания выработки женских гормонов, в результате чего возникает дисбаланс работы гипоталамуса, нарушение работы центра терморегуляции и учащаются ночные и дневные поты. В этом случае надо учитывать возраст, обязательно сходить к гинекологу и проверить свой гормональный фон. Как только удастся его сбалансировать, проблема сразу уйдет.
Снижение выработки гормонов надпочечников
Повышенная потливость может быть напрямую связана не с щитовидной железой, а именно с надпочечниками и возникает вследствие их природной слабости в совокупности с сильным психоэмоциональным, физическим стрессом. Проблема, как правило, сопровождается холодными липкими потами, не обильными, сопровождающимися со-стоянием слабости.
Хроническая интоксикация организма
Если появилось избыточное потоотделение, которое держится долго и не связано с гормональной системой, нужно провериться на наличие хронических интоксикаций в организме. Сейчас мы живем в такое время, когда загрязнение окружающей среды достигло чудовищных размеров: и пестициды, и промышленный пластик, и ксенобиотики в различных формах. В организме может скапливаться большое количество свинца, ртути, и в этом случае система выделения перестанет справляться и начнет сбрасывать токсины, в том числе через пот.
Нарушение микробиома и микрофлоры
Прежде всего это касается кишечника и микробиома кожи. Дело в том, что патогенная микрофлора, избыточно размножаясь, будет гибнуть и выделять большое количество токсинов. Эти токсины организму нужно выводить, поэтому часто при проблемах дисбактериоза наблюдается избыточное потоотделение. Иногда оно сопровождается специфическим кисловатым или более неприятным запахом. Опытные врачи могут по за-паху определить, какой характер патогенной микрофлоры преобладает.
Нарушение углеводного обмена, в частности, предиабета и сахарного диабета II типа
Практически во всех случаях с диабетом, предиабетом и просто с инсулинорезистентностью потоотделение будет повышенным. Это также связано с накоплением и выведением большого количества эндогенных токсинов.
Психологические проблемы и хронический невроз
Эти проблемы чаще возникают у людей, которые умеют скрывать эмоции. Избыточное потоотделение в подмышках, на ладонях, лице, области груди сопровождается покраснением, особенно в области нижней части шеи и груди. Иногда только наличие данного симптома указывает на хронический стресс, перешедший в невроз или вегетативный невроз и является поводом для серьезной психотерапевтической работы, возможно, даже с привлечением медикаментозной терапии.
Новообразования
Некоторые опухоли, особенно в последних стадиях, также вызывают интоксикацию, результатом которой становится повышенное потоотделение. Иногда опухоль локализуется в области центров мозга, которые регулируют терморегуляцию.
Методы коррекции гипергидроза
Зачастую проблемой является не сам факт повышенного потоотделения, а неприятный запах, его сопровождающий. Это привносит огромный дискомфорт в повседневную жизнь. Самые популярные методы коррекции на сегодняшний день:
- Антиперспиранты
Плюсы: быстрый эффект, доступность.
Минусы: краткосрочность эффекта, небезоопасность, так как многие из антиперсперантов содержат соли алюминия, которые, накапливаясь в тканях, могут оказать токсическое действие на печень и организм в целом; они также обладают канцерогенным эффектом.
Фото: vostock-photo
- Инъекции диспорта / ботокса
Плюсы: долгосрочный эффект.
Минусы: относительная дороговизна, необходимость в повторных процедурах (раз в 6-9 месяцев), изредка встречаются пациенты с нечувствительностью к ботулотоксинам. Также есть ряд определенных ограничений в образе жизни (запрет на посещение бани, сауны, приема витаминов, так как они сокращают период действия ботулотоксинов).
- Хирургическое лечение
Плюсы: пожизненный эффект.
Минусы: очень травматичная процедура с длительным периодом реабилитации, возможно применение наркоза. Стоит очень дорого.
- Процедура MiraDry
Плюсы: нужна всего 1 процедура, которая практически безболезненна, в качестве дополнительного бонуса – частичное избавление от нежелательных волос в подмышечных падинах.
Минусы: процедура дорогостоящая.
Редакция Passion.ru вместо заключения хочет добавить, прежде чем пытаться заблокировать повышенное потоотделение, сначала обратите внимание на причины, которые его вызывают, а также на то, на каком матрасе вы спите, каким одеялом укрываетесь и какую одежду носите.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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