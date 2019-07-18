Диабет, невроз и еще неочевидных 10 причин усиленного потоотделения

Причины повышенного потоотделения

Для начала из очевидных причин можно выделить:

Плотный ужин или употребление алкоголя

Каждый раз, когда мы едим больше горячей и плотной пищи, чем нам действительно нужно, каждый раз, когда мы пьем алкоголь, организм перегружается и потоотделение повышается. Это факт

Температура тела

В 30-тиградусную жару или вследствие лихорадки и воспалительных процессов потоотделение также будет повышенным.

Физическая активность

Она активизирует кровообращение и, как следствие, потоотделение.

Стресс

Повышенное потоотделение обусловлено тем, что при стрессе активизируются выброс гормонов и кровообращение, вследствие чего выделяются феромоны. Потовая реакция при стрессе может расцениваться как защитный механизм организма.

Теперь разберемся в менее очевидных причинах гипергидроза, когда он зачастую является симптомом заболевания или патологического состояния.

Заболевание щитовидной железы (гипертиреоз)

В результате повышения выработки гормонов щитовидной железы активизируются обменные процессы, кровообращение, и в этом случае потоотделение может быть очень выраженным. Поэтому, если есть такая проблема, обязательно сдайте панель гормонов щитовидной железы и проконсультируйтесь с эндокринологом, особенно если повышенное потоотделение сопровождается учащенным сердцебиением и потерей веса.