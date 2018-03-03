Весна на носу, надо приводить себя в порядок и наводить красоту, убирая следы тяжелой зимы. В марте нас ждет Международный женский день, самое время, чтобы побаловать себя уходом.

Стрижки

Подстричься можно 3, 4, 5, 20, 21, 27, 28, 29, 30 марта. Если вас интересует первое подстригание волос у младенцев, то используйте выше рекомендуемые дни. Кстати, если вас мучает мигрень и головные боли, подстригитесь как можно короче и откажитесь на время от окрашивания. Нельзя трогать волосы 1, 2, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 31 марта.

Окрашивание волос

Для окрашивания волос подойдет 2 марта (полнолуние), так эффект продлится максимально долго, но если ваша цель — тонирование, то лучше его не делать в этот день. 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 марта тоже хорошо подойдут для окрашивания. Не рекомендуется окрашивать волосы 18, 19, 22, 23 марта.

Косметология

Маски, уход рекомендую делать 1, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 марта. Пилинги и очищение кожи лица — 5, 11, 12, 13, 14 марта. Не делать ни в коем случае пилинги — 1, 2, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта. Процедуры по борьбе с целлюлитом, удаление папиллом, бородавок, вросших ногтей будут удачными 3, 4, 5, 11, 12 марта. Уколы красоты лучше делать 1, 3, 4, 5, 11, 12 марта. Чтобы не нанести вред своему лицу, избегайте негативных дней для косметологии — 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 марта.