Красота требует жертв? Чем на самом деле опасны бьюти-салоны

При инъекционных процедурах косметолог должен распаковать при вас стерильный шприц, который изначально содержит в себе филлер или другие используемые средства. Запомните, добросовестные производители в фабричных условиях расфасовывают средства по шприцам и стерильно их упаковывают. Если косметолог предложит вам расколоть на двоих один шприц с вашей подругой, дочерью, сестрой (нужное подчеркнуть), пусть даже со сменой иглы, вставайте и бегите скорее, ведь такая практика не просто нестерильна, но и незаконна. Один клиент — один шприц! Скупой не просто платит дважды, скупой вполне может заплатить здоровьем за свою жадность.

Мезококтейли и другие препараты из флакона или ампулы — другое дело, из одной ампулы можно набирать несколькими стерильными шприцами. В этом случае ничего страшного нет.

Парикмахерский зал

В уважающем себя салоне красоты мастера никогда не допустят того, чтобы клиент видел следы проведенных ранее процедур. Разбросанные по полу волосы, куски ногтей, пыль от снятия гель-лака, использованные ватные диски — абсолютное табу.

Прежде чем сесть в парикмахерское кресло, поговорите со стилистом. Если он не спрашивает о ваших прошлых экспериментах с волосами, не уточняет у вас желаемый финальный результат, не предлагает альтернативных процедур или техник окрашивания и так далее, то можно предположить, что в вас как в клиенте он не слишком заинтересован, хорошего результата в этом случае ждать не стоит.

Если же вы готовы доверить свои волосы парикмахеру, следующее, на что стоит обратить внимание, — специальная накидка. Пеньюары из синтетической ткани должны применяться только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком, чтобы не допустить контакта с кожей шеи клиента. Не пренебрегайте одноразовыми воротничками, ведь накидки обычно не стирают после каждого рабочего дня. Иногда они и вовсе превращаются в главный пылесборник на рабочем месте. Все использованные инструменты тоже должны быть обеззаражены в специальном растворе после каждого клиента, это поможет избежать заражения педикулезом и демодекозом (кожным клещом).

Места, которых стоит опасаться

Исходя из личного опыта и здравого смысла, мы можем с определенной долей уверенности сказать, что салонов, расположенные рядом с вокзалами и другими местами с высокой проходимостью людей стоит опасаться. Прежде чем передать свои волосы, ногти и кожу в руки мастера, поинтересуйтесь наличием у него лицензии для проведения процедур.

Салоны, расположенные в мелких торговых центрах и на рынках, тоже оказались в группе риска. Запомните, чем больше людей в салоне и чем больше оказание услуг походит на фабричный конвейр, тем меньше остается времени на обеззараживание и стерилизацию инструментов после каждого клиента.