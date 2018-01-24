Жизнь современных девушек очень непростая. Надо постоянно быть красивой и находиться в тонусе, чтобы привлекать взгляды окружающих, однако не все могут позволить себе круглосуточное посещение салонов красоты. Passion.ru подготовил топ бьюти-гаджетов, которые существенно сэкономят ваши деньги в будущем — стоит лишь купить одно из этих устройств!

Эпилятор для лица

Эпилятор для лица Face 831 Beauty Edition, Braun, 5499 руб.

Элегантный и миниатюрный, почти как тушь для ресниц, эпилятор — то, что нужно в доме каждой женщины. Braun Face прост в использовании и обеспечивает абсолютную точность и контроль. Согласитесь, это куда удобнее и приятнее, чем выщипывать каждый волосок пинцетом. Кроме того, эпилятор дарит коже гладкость до четырех недель. Помимо самого эпилятора в набор входит ультразвуковая щеточка для лица, зеркальце с подсветкой и косметичка. Ультразвуковая щеточка глубоко очищает поры и восстанавливает чистоту и сияние кожи. Отличная замена косметологам и дорогостоящим кремам по уходу за кожей. А зеркальце и косметичка — приятный бонус для покупателей. Стайлер для укладки

Стайлер для укладки Satin Hair 7, Braun, 4490 руб.

Зачем покупать бесчисленные плойки или ходить в салон красоты, если есть стайлер для укладки Braun Satin Hair 7? Главное, конечно, научиться понимать свои волосы и найти ту укладку, которая будет только красить вас. В комплекте у этого стайлера имеются две насадки: одна создает красивые локоны и волны, другая — объем у корней волос. К тому же технологии не стоят на месте, и сегодня горячие инструменты для волос уже не портят волосы. Satin Hair имеет функцию ионизации IONTEC, которая наполняет волосы миллионами активных ионов, сохраняющих здоровье и естественную красоту волос. Электрическая зубная щетка

Зубная щетка Oral-B Genius 9000, «Розовое Золото», Braun, 19 990 руб.

Утро каждой женщины довольно суетливое. Надо успеть принять ванные процедуры, собраться и накраситься. Признайтесь, что времени для того, чтобы осознанно контролировать, правильно ли вы чистите зубы или нет, у вас нет. А это уверенная дорога к кариесу и другим, более серьезным неприятностям с зубами. Решение этой проблемы очень простое — электрическая зубная щетка. Oral-B Genius 9000 отлично удаляет зубной налет по сравнению с обычной мануальной зубной щеткой. Она делает десны более здоровыми, а вашу улыбку — белоснежной благодаря удалению неприятного желтого зубного налета, начиная с первого дня чистки зубов. Кроме того, Oral-B теперь доступна в цвете розового золота — как раз женский вариант. Электрическая щетка для лица

Электрическая щетка для лица Luna Mini 2, Foreo, 10 990 руб.

Раздражает жирная и сухая кожа, а постоянно тратить деньги на профессиональную чистку у косметолога просто надоело? Еще один незаменимый и удобный прибор в доме каждой девушки — Luna Mini 2 от Foreo. Уникальное устройство щетки позволяет удалить даже те загрязнения, которые впоследствии приводят к воспалениям. Luna Mini 2 также обеспечивает бережный уход. Используйте ее дважды в день — и ваша кожа станет свежей, чистой и гладкой, стоит уделить процедуре всего одну минуту утром и вечером. Также каждая девушка сможет подобрать щетку к своему стилю, ведь устройство доступно в пяти оттенках: от черной классики до экстравагантного цвета «фуксия». Микротоки в домашних условиях

Прибор AgeLoc Edition Galvanic Spa System II, Nu Skin, 19 294 руб.