Не секрет, что на женском теле существуют зоны, которые при обычных физических нагрузках почти не поддаются воздействию. Но оставлять их совсем без внимания тоже нельзя. Для женщин, которые хотят избавиться от гормонального жира с таких участков, как внутренняя сторона бедер, галифе, бока, живот, колени и руки с сохранением результата на долгие годы, была изобретена армопластика. Уже из названия следует, что в этой технике используются руки («arm») и пластика, то есть «разминание руками».

Техника армопластики особенно эффективна для тех, кто старше 22 лет, так как только до этого возраста может откладываться гормональный жир, поэтому на обработанной зоне он уже не появится никогда.

Как это работает

Благодаря тому, что процедура безболезненная, считается, что это один из лучших способов работы над проблемными участками тела. Кроме эстетической стороны, здесь есть и польза для здоровья, поскольку гормональный жир не участвует в процессах организма и представляет собой просто застоявшиеся жировые «приросты», поэтому избавляясь от них, вы ускорите обмен веществ.

Кроме того, данная процедура предусмотрена скорее для тех, у кого нарушены пропорции тела, а не общая масса. Руки мастера обрабатывают проблемные места, там, где гормональный жир уплотнился, а вокруг него образовалось воспаление. Застойное место включается в обмен веществ, а это значит, что с током лимфы из организма примерно в течение месяца естественным путем выводятся продукты распада, образующиеся при воспалительном процессе.

Во время процедуры вы не будете испытывать никаких неприятных ощущений уже после 10-15 минут, так как кожа привыкнет и онемеет. Во время сеанса может возникнуть легкая интоксикация, поэтому вы какое-то время будете испытывать головную боль и тошноту. Но каждые 30 минут процедуры мастер обязательно дает клиенту выпить воды, а также рекомендует употреблять много жидкости весь день после сеанса. Вода ускоряет вывод токсинов из организма, а также улучшает самочувствие.