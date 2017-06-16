Армопластика: как работает и на что способна
Не секрет, что на женском теле существуют зоны, которые при обычных физических нагрузках почти не поддаются воздействию. Но оставлять их совсем без внимания тоже нельзя. Для женщин, которые хотят избавиться от гормонального жира с таких участков, как внутренняя сторона бедер, галифе, бока, живот, колени и руки с сохранением результата на долгие годы, была изобретена армопластика. Уже из названия следует, что в этой технике используются руки («arm») и пластика, то есть «разминание руками».