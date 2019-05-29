10 мифов о лазерной эпиляции, о которых вам стоит забыть раз и навсегда

Для устранения нежелательной растительности на теле и лице сегодня используют всю мощь александритового, неодимового, диодного лазеров, а также ELOS-технологию – уникальный микс лазерной и фототехнологий. При этом аппараты могут иметь самые разные названия, торговые марки. Пусть вас это не смущает, главное – принцип их работы, а еще важнее – опыт и мастерство врача, который проводит процедуру эпиляции.
Миф 1. Лазерная эпиляция может вызвать онкологию
Лазерные технологии – одни из самых исследованных на данный момент. Аппараты, применяемые в нашей стране и установленные в надежных клиниках, проходят обязательную сертификацию, поэтому опасности здоровью нет. К развитию онкологии могут приводить ультрафиолетовые лучи определенного спектра, но в лазерных установках их нет.
Миф 2. Лазер может нарушить работу внутренних органов
Лазерное воздействие осуществляется в верхних слоях кожи, в дерме, при этом повреждаются только волосяные фолликулы, а не окружающие их клетки. Влияние на внутренние органы и эндокринную систему организма исключено.
Миф 3. Лазерная эпиляция – это больно
Удаление волос при помощи сахара или воска гораздо болезненнее. Многие современные лазеры снабжены системой охлаждения кожи, что полностью исключает дискомфорт. Кроме того, по вашей просьбе врач-косметолог, конечно, может нанести анестезирующий крем.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Миф 4. Лазерная эпиляция может вызвать ожоги на коже и даже появление рубцов
Работа современных аппаратов контролируется специальными датчиками, которые обеспечивают вашу безопасность. Каждое движение врача отслеживает компьютер, сводя тем самым любые возможные риски к нулю. Чтобы чувствовать себя еще спокойнее, не забудьте проверить дипломы специалиста.
Миф 5. Лазерная эпиляция не удаляет волосы навсегда
После курса процедур, которые можно делать с перерывом в 1-2 месяца, как правило, «выживает» не более 20% растительности. И речь идет о тонких и единичным волосках. Для поддержания wow-эффекта от эпиляции достаточно повторять процедуру раз в год.
Миф 6. Лазерную эпиляцию стоит делать только после родов
Да, после рождения ребенка у женщины меняется гормональный фон, процент нежелательной растительности может повыситься, но… лишь на время. При должном контроле со стороны эндокринолога гормональный фон приходит в норму, лишние волоски попросту выпадают, а эпилированные зоны остаются гладкими, как и до родов.
Миф 7. Результат можно увидеть только по завершении курса процедур
Волоски, находящиеся в стадии активного роста (их около 25%), исчезнут уже после первого сеанса. Те, что пока «спят», будут развиваться медленнее, но через какое-то время неизбежно дадут о себе знать. Курс процедур нужен не потому, что методика неэффективна, а потому, что все волоски растут в разное время, и для 100% удаления нужно несколько сеансов эпиляции и минимум полгода времени.
Миф 8. Лазерная эпиляция провоцирует врастание волосков
Энергия лазера поглощается волосками по всей длине, приводит к их нагреву, а впоследствии и разрушению фолликула. При этом в нем остается «пенек» волоса – темная точка, которая легко устраняется любым скрабом. Вросшие же волосы появляются в случае неумелого удаления волос, например, воском, из-за чего они обламываются, удаляются без фолликула, деформируя канал. Отсюда и вросшие волосы.
Миф 9. Перед процедурой надо как следует отрастить волоски
Так как волосок является проводником энергии, разрушающей фолликул, он просто должен быть в наличии, а его длина не так уж критична. Для эффекта эпиляции достаточно длины в 1-2 мм.
Миф 10. Депиляция дешевле эпиляции
Депиляция – временное удаление волосков без разрушения волосяных фолликулов в проверенной клинике или салоне красоты стоит почти столько же, сколько сеанс лазерной или ELOS-эпиляции. При этом ходить на ваксинг или шугаринг вам придется из года в год, в то время как в случае с аппаратной эпиляцией – только один раз в год для поддержания эффекта после завершения курса процедур. Экономия налицо.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
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