10 мифов о лазерной эпиляции, о которых вам стоит забыть раз и навсегда

Миф 1. Лазерная эпиляция может вызвать онкологию

Лазерные технологии – одни из самых исследованных на данный момент. Аппараты, применяемые в нашей стране и установленные в надежных клиниках, проходят обязательную сертификацию, поэтому опасности здоровью нет. К развитию онкологии могут приводить ультрафиолетовые лучи определенного спектра, но в лазерных установках их нет.

Миф 2. Лазер может нарушить работу внутренних органов

Лазерное воздействие осуществляется в верхних слоях кожи, в дерме, при этом повреждаются только волосяные фолликулы, а не окружающие их клетки. Влияние на внутренние органы и эндокринную систему организма исключено.

Миф 3. Лазерная эпиляция – это больно

Удаление волос при помощи сахара или воска гораздо болезненнее. Многие современные лазеры снабжены системой охлаждения кожи, что полностью исключает дискомфорт. Кроме того, по вашей просьбе врач-косметолог, конечно, может нанести анестезирующий крем.