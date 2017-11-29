Перед Новым годом просто необходимо обновить свою косметичку, чтобы начать 2018-й с красоты и новых бьюти-средств. Мы собрали для вас средства, которые обязательно нужно купить в декабре!

Очищающий гель от EGIA

Очищающий гель предназначен для ухода за любым типом кожи. Он эффективно очищает кожу, не раздражая и не нарушая рН-баланс. Также это средство содержит большое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые проникают в глубокие слои кожи. Гель оказывает хорошее антибактериальное и ранозаживляющее действие, нормализует работу сальных желез, снимает раздражение и воспаление. Его можно использовать даже для чувствительной кожи. Очищающая маска от Eisenberg

Очищающая маска — необходимая вещь в любое время года. Она не только очищает поры, но и улучшает цвет лица. В состав входят белая и зеленая глина, растительные компоненты и минеральные вещества. Экстракт розмарина эффективно очищает и тонизирует кожу, предотвращая высыпания. Кипрей и гриб-трутовик благотворно влияют на расширенные или воспаленные поры, нормализуют их состояние. Если вы будете ее использовать 1-2 раза в неделю, то кожа станет выглядеть значительно лучше. Маска от L'Oreal Paris