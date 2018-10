10 вдохновляющих бьюти-новинок ноября

Новый женский аромат Because It's You от Emporio Armani - это тонкое сочетание ноток спелой малины и нежного благоухания нероли. Аромат также наполнен дуэтом ванили и мускуса, которые придают ему невероятную чувственность. Туалетная вода Because It's You от Emporio Armani сочетает в себе женственность, утонченность и одновременно страсть.

Emporio Armani решил поразить не только женскую аудиторию: аромат Because It's You - парный и имеет версию для мужчин под названием Stronger With You. Так что в ноябре порадовать можно не только себя, но и своего мужчину.

Эмульсия для лица против всех признаков старения кожи L'Intemporel от Givenchy