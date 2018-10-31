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10 вдохновляющих бьюти-новинок ноября

Ноябрь только начался, зато уже готов покорять нас своими бьюти-новинками. Редакция Passion.ru собрала лучшие продукты месяца, которые точно не оставят вас равнодушной! Подробнее о том, на что стоит открывать охоту уже сейчас, читайте в нашем материале!

Линейка уходовых средств для тела Cote d'Azur от Oribe

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Пробуждающий гель для душа Cote d'Azur Replenishing Body Wash, Oribe, 3510 руб.

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Изысканные ароматы и невероятные свойства продуктов - все это о новой линейки Cote d'Azur по уходу за телом от Oribe. Все продукты из данный коллекции имеют фирменным ароматом Cote d'Azur Fragrance, оставляя после нанесения на тело легкую ароматную вуаль. В новой линейке представлены гель для душа, скраб для тела, крем для тела и крем для рук. В состав каждого продукта входит множество полезным компонентов. которые увлажнят вашу кожу, а также придадут ей сияние и блеск.

Аромат Because It's You от Emporio Armani

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Туалетная вода Because It's You, 30 мл., Emporio Armani, 4400 руб.

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Новый женский аромат Because It's You от Emporio Armani - это тонкое сочетание ноток спелой малины и нежного благоухания нероли. Аромат также наполнен дуэтом ванили и мускуса, которые придают ему невероятную чувственность. Туалетная вода Because It's You от Emporio Armani сочетает в себе женственность, утонченность и одновременно страсть.

Emporio Armani решил поразить не только женскую аудиторию: аромат Because It's You - парный и имеет версию для мужчин под названием Stronger With You. Так что в ноябре порадовать можно не только себя, но и своего мужчину.

Эмульсия для лица против всех признаков старения кожи L'Intemporel от Givenchy

Эмульсия для лица L'Intemporel против всех признаков старения кожи обладает мощным антивозрастным действием и невероятно приятной шелковистой текстурой. Продукт имеет очень нежную и легкую консистенцию, что позволяет ему мгновенно впитываться после нанесения. Эмульсия дарит чувство невероятного комфорта и ощущение прохлады, благодаря содержанию в ней оптимальной концентрации активных ингредиентов для восстановления кожи.

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