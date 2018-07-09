Вся правда о «кровавых» инъекциях: что такое плазмолифтинг и зачем он нужен

Что такое плазмолифтинг?

Это инъекционная методика, которая основана на введении своей собственной экологичной плазмы с высоким содержанием тромбоцитов в определенные участки тела: лицо, волосы и непосредственно тело.

Главная особенность новомодной процедуры заключается в использовании индивидуального биоматериала пациента: из кубитальной ямки локтевого сустава забирается венозная кровь и набирается в специальную пробирку небольшого объема. В зависимости от зоны тела количество необходимых пробирок может увеличиваться. Это закрытая стерильная система, пробирка в дальнейшем вставляется в специальный аппарат, раскручивающийся с определенной частотой.

Этот аппарат называют центрифугой. Именно в ней кровь центрифугируется под определенным наклоном, с определенной скоростью и в течение определенного времени. В процессе отделяется красный росток крови от белого и выделяется та самая тромбоцитарная часть, которая обладает наиболее выраженным эффектом. Тромбоциты — основные живые клетки. Так как принцип плазмолифтинга — это введение собственной концентрированной тромбоцитарной плазмы, именно тромбоциты будут обладать биостимулирующим эффектом.

Какого результата стоит ждать от плазмолифтинга?

Ответ на этот вопрос лежит в самом принципе плазмолифтинга, когда введение собственной плазмы стимулирует синтез наших главных клеток-фибробластов, которые впоследствии будут синтезировать выработку гиалуроновой кислоты и запускать глубокие регенеративные и восстановительные процессы в слоях кожи и других частях тела. За счет того, что стимулируется деление клеток и рост сосудов, нормализуется тканевое дыхание, клеточный метаболизм, водный баланс и ускоряется синтез коллагеновых волокон, межклеточного вещества, а цвет лица улучшается.

После процедуры повышается эластичность кожи, она избавляется от землистого оттенка. Плазмолифтинг может быть методом лечения фото- и хроностарения, стрий, темных кругов под глазами, фолликулита и акне. Плазмолифтинг часто применяется при подготовке кожи к летнему сезону и активному солнцу, при восстановлении кожи после лазерных методик.

Может ли возникнуть аллергия на препарат с содержанием индивидуальной плазмы крови?