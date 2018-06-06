Почему появляется гиперпигментация кожи и как от нее избавиться

Пигментация – плата за любовь к солнцу

Чем ближе лето, тем больше мы мечтаем о пляже и солнце. Каждый год бронзовый загар становится бессменным спутником нашего отпуска. Но мало кто помнит, что солнечные ванны оказывают на нашу кожу не только полезный (восполнение запасов витамина D), но и вредный эффект. После «поцелуев» солнца часто появляются веснушки и пигментные пятна.

Самые неприятные из них — гиперпигментация — неравномерное появление коричневых пятен на коже за счет усиленной выработки меланина. В особой опасности оказались зоны лица, плечей, груди, шеи и рук, поэтому они требуют особого внимания. Безусловно, всегда легче предупредить появление пигментации, чем избавиться от нее. Даже если избыточные пятнышки уже проявились — с ними необходимо бороться без промедления. Избыточная и неравномерная пигментация кожи — косметический дефект, который может доставить немало дискомфорта и даже снизить самооценку.

Чтобы не допустить появления пигментации, важно быть крайне осторожной во время принятия солнечных ванн. Возможно, вы даже не замечаете, как совершаете наигрубейшие ошибки при загаре. Рассказываем о самых распространенных из них подробнее в нашем видео!