Монобровь, «ступни-лотосы» и другие особенности женской внешности, которые раньше считались привлекательными

Монобровь – фетиш Древний Греции
Всегда хотели знать, откуда пошла мода на густые брови, которые практически срастаются на переносице, а-ля Фрида Калло? Как оказалось, древние греки считали монобровь эталоном женской красоты: они не только не удаляли нежелательные волоски, но и старались подчеркнуть единую линию углем или другими красящими веществами. В современном мире монобровь – худший кошмар любой женщины, поэтому волоски на переносице тщательно удаляются. Впрочем, брови ниточки тоже давно вышли из моды, а соболиная густота, совсем как в Древней Греции, – результат, для достижения которого девушки обращаются к профессиональным бровистам.
Короткие волосы в суровой Спарте
Историю о 300 спартанцах и сказания о земле искусных войнов – Спарте слышали, пожалуй, все. Нет ничего удивительного в том, что при суровых нравах, царивших на этой территории, спартанские женщины после заключения брака обрезали свои волосы и не отращивали длину на протяжении всей жизни. Кстати, мужчины, напротив, отращивали длинную шевелюру и заплетали косу: это было символом силы и мужества.
Малиновые ногти в Древней Ирландии
Золотые волосы, светлая кожа, а главное – изящные кисти, узкие пальцы и ухоженные ногти, – вот, что ценили ирландские мужчины в древности. Именно последний параметр определял красоту женщины и ее шансы на удачное замужество. Ирландки подчеркивали свое главное достоинство красным лаком, состав которого ныне утерян. Девушки, которым с изящными руками и узкими ногтями повезло меньше, использовали лак, чтобы скорректировать форму: прокрашивали алым лишь середину ногтя, делая его визуально аккуратнее. В особом почете также были овальная форма и средняя длина.