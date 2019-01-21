Монобровь, «ступни-лотосы» и другие особенности женской внешности, которые раньше считались привлекательными

Монобровь – фетиш Древний Греции

Всегда хотели знать, откуда пошла мода на густые брови, которые практически срастаются на переносице, а-ля Фрида Калло? Как оказалось, древние греки считали монобровь эталоном женской красоты: они не только не удаляли нежелательные волоски, но и старались подчеркнуть единую линию углем или другими красящими веществами. В современном мире монобровь – худший кошмар любой женщины, поэтому волоски на переносице тщательно удаляются. Впрочем, брови ниточки тоже давно вышли из моды, а соболиная густота, совсем как в Древней Греции, – результат, для достижения которого девушки обращаются к профессиональным бровистам.

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