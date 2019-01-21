logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Монобровь, «ступни-лотосы» и другие особенности женской внешности, которые раньше считались привлекательными

Стандарты красоты меняются хоть и не столь стремительно как модные тренды, зато кардинально. Редакция Passion.ru собрала 10 самых необычных черт женской внешности, которые считались эталоном красоты в Древней Греции, Спарте, в Иране 19-ого века и не только. Все подробности – в нашем материале!

Монобровь – фетиш Древний Греции

Всегда хотели знать, откуда пошла мода на густые брови, которые практически срастаются на переносице, а-ля Фрида Калло? Как оказалось, древние греки считали монобровь эталоном женской красоты: они не только не удаляли нежелательные волоски, но и старались подчеркнуть единую линию углем или другими красящими веществами. В современном мире монобровь – худший кошмар любой женщины, поэтому волоски на переносице тщательно удаляются. Впрочем, брови ниточки тоже давно вышли из моды, а соболиная густота, совсем как в Древней Греции, – результат, для достижения которого девушки обращаются к профессиональным бровистам.

Короткие волосы в суровой Спарте

Историю о 300 спартанцах и сказания о земле искусных войнов – Спарте слышали, пожалуй, все. Нет ничего удивительного в том, что при суровых нравах, царивших на этой территории, спартанские женщины после заключения брака обрезали свои волосы и не отращивали длину на протяжении всей жизни. Кстати, мужчины, напротив, отращивали длинную шевелюру и заплетали косу: это было символом силы и мужества.

Малиновые ногти в Древней Ирландии

Золотые волосы, светлая кожа, а главное – изящные кисти, узкие пальцы и ухоженные ногти, – вот, что ценили ирландские мужчины в древности. Именно последний параметр определял красоту женщины и ее шансы на удачное замужество. Ирландки подчеркивали свое главное достоинство красным лаком, состав которого ныне утерян. Девушки, которым с изящными руками и узкими ногтями повезло меньше, использовали лак, чтобы скорректировать форму: прокрашивали алым лишь середину ногтя, делая его визуально аккуратнее. В особом почете также были овальная форма и средняя длина.

1 из 3

ПредыдущаяНожки-«лотосы» в Китае
Arrows-right
Ножки-«лотосы» в Китае
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой