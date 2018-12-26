7 секретов красоты от знойных бразильянок

Пожалуй, ровный загар – это то, без чего нельзя представить красавицу-бразильянку. Все они принимают солнечные ванны и обходят стороной солярии. Теплая и солнечная погода в Бразилии царит круглый год. Хотя слитные купальники вновь вошли в пляжную моду, бразильянки отдают предпочтение бикини самых смелых фасонов и цветов. Благодаря открытому купальнику большая поверхность тела оказывается под солнцем, а загар получается естественным и ровным. Да и, чего таить, бразильянкам, как правило, нечего скрывать!

Если и вам захотелось заполучить бразильский массаж, то солярий или бронзаторы – идеальные помощники в этом деле. Однако, редакция Passion.ru советует помнить, что воздействие UV-лучшей негативно влияет на кожу и не способствует сохранению молодости.

Песок вместо скраба

Ни для кого не секрет, что скраб – это залог идеального загара. Сделав предварительное скрабирование тела, вы как нельзя лучше подготовите кожу к принятию солнечных ванн. Об этом бьюти-секрете знают и бразильянки. Вы будете удивлены, но в качестве скраба они чаще всего используют не кофе, которым так славится Бразилия, а обычный пляжный песок! Оказавшись на пляже, бразильянки делают легкий массаж тела влажной песочной крошкой и приступают к принятию солнечны ванн.