Расхожая фраза «размер имеет значение» в наше время актуальна не только для мужчин. В случае со слабой половиной человечества, она имеет отношение не только к размеру груди или бедер, но и губам. Обладательницы объемных уст с древних времен считались более плодовитыми. Пухлые губы были одним из маячков, притягивающим самцов для создания здорового потомства.

Расхожая фраза «размер имеет значение» в наше время актуальна не только для мужчин. В случае со слабой половиной человечества, она имеет отношение не только к размеру груди или бедер, но и губам. Обладательницы объемных уст с древних времен считались более плодовитыми. Пухлые губы были одним из маячков, притягивающим самцов для создания здорового потомства.

Сей факт закрепился в генетической памяти мужчин, недаром в наше время многих из них будоражит светлый образ Анджелины Джоли, Памелы Андерсон или Меган Фокс, соблазняющих с экранов телевизора и обложек журналов.

Чтобы соответствовать неписаному идеалу красоты и вызвать интерес у сильной половины человечества, девушки испокон веков стремились сделать свои губы объемнее.

В Древнем Египте для осуществления этой цели смешивали в определенных пропорциях масла и змеиный яд и наносили на уста. В Средневековье пытались делать первые вариации на тему татуажа.

Со времен изобретения хирургических операций по созданию 3D-объема губ, они поставлены на поток. Правда, в наше время инвазивные эстетические процедуры (инъекции на основе гиалуроновой кислоты (филлеры), ботокса, различных гелей) уже составили конкуренцию скальпелю.

Объемные губы из сезона в сезон - на волне моды, поэтому у косметологов и хирургов нет отбоя от клиентов. Количество желающих получить губы, как у Анджелины Джоли находиться столько же, сколь тех, кто мечтает о груди, как у Памелы Андерсон.

С одной стороны, доверить себя специалисту, чтобы исправить, маленький «огрех природы», полезно для улучшения самовосприятия и психологического состояния. С другой, если вы не уверены в своем выборе, боитесь скальпеля, как чумы, а инъекции вызывают у вас чувство панического страха, лучше воспользуйтесь советами Passion.ru о том, как увеличить губы в домашних условиях, не вмешиваясь в природу.

Упражнения для увеличения губ

Как бы это удивительно не звучало, но у наших губ, тоже есть мышцы, они дают возможность им сжиматься и разжиматься, принимать разлиную форму во время разговора, гримасничать. И эти мышцы можно «накачать», как и любые другие на нашем теле, выполняя определенный ряд упражнений. Только помните, если вы хотите добиться достойных результатов, не пропускайте тренировки и занимайтесь регулярно. Тем более что такие упражнения можно выполнять где и когда угодно.

1. Свистите

Насвистывайте любимую мелодию на протяжении 5 минут. Каждый день пробуйте новую композицию. Это не только поднимет вам настроение, но и разогреет мышцы рта для дальнейших упражнений.

2. Покажите язык

В детстве это было милое дурачество, а сейчас некрасивый жест стал частью программы упражнений для увеличения объема губ. Приоткройте рот и вытяните язык на всю длину. Задержитесь в таком положении на 5-10 секунд, повторите 10 раз.

3. Одуванчик

Сначала надуйте щеки, а затем начните сильно сдувать их, словно перед вами одуванчик. Губы при этом должны быть расслаблены. Повторите упражнение 5 раз.

4. Улыбка золотой рыбки

Для начала сложите губы в трубочку, а затем улыбнитесь. Сделайте 15 повторений.

5. По-волчьи выть

Попробуйте повыть в течение 5 минут, произнесите «вуууу, авуу». Только делайте это медленно, вытягивая каждую букву.

6. Рисуйте круги

Плотно сожмите губы, и начинайте двигать им по и против часовой стрелки, словно рисуете в воздухе круги. Сделайте в каждую сторону по пять раз.

7. Акула

Акула

Прикусите губы зубами так, чтобы не было больно. Такое упражнение позволит усилить кровообращение в области губ. Делайте это в течение 2-х минут.

8. Втяните губы

С усилием втягивайте губы. Держите их в таком положении на протяжении 20 секунд, затем сделайте перерыв и продолжите. Повторите 5 раз.

Массаж для губ

Помимо комплекса упражнений, который хорошо делать сутра, вечером можно делать специальный массаж для увеличения губ. Он не займет много времени, а результат будет заметен уже через месяц.

Массаж со скрабом

Возьмите скраб с мелким абразивом. Вы можете купить его в магазине или сделать самостоятельно. Для этого смешайте пшеничные зерна с ложкой меда – и скраб готов. Нанесите его на губы, делайте массаж пальцами в разных направлениях. Через некоторое время ваши губы начнут прибавлять в объеме.

К тому же, таким образом вы избавите их от омертвевших частичек кожи, и помада или блеск будут лучше ложиться.

Массаж зубной щеткой

Заведите отдельную щетку с мягкой щетиной для этой процедуры (идеально подойдет детская). Слегка намочите ее и начинайте массаж. Кожа губ очень нежная, и легко травмируется, поэтому обойдитесь без резких движений.

Массаж кубиками льда

Положите кубик льда в тонкую ткань и начинайте массаж. Водите им по губам влево и вправо на протяжении 2-х минут. Холод отлично стимулирует циркуляцию крови и ее приток в область губ, так они незначительно, но, все же прибавят в объеме.

Ментоловые компрессы

Нанесите ментоловое эфирное масло на влажную салфетку и подержите ее на губах около 5-10 минут.

Увлажнение после процедур

Помните, что после любого массажа губы нужно увлажнить. Воспользуйтесь для этого специальным лечебным бальзамом для губ или увлажняющим кремом для области вокруг глаз.

Макияж для придания губам дополнительного объема

Если вам необходимо увеличить губы в считанные минуты, воспользуйтесь уловками профессиональных визажистов. Нет ничего проще, чем сделать это при помощи декоративной косметики. Здесь нужно учесть несколько важных деталей.

Макияж для придания губам дополнительного объема

Текстура

Для создания соблазнительного объема подойдут блески с глиттерами или же средства, в состав которых входят вещества стимулирующие кровообращение в области губ (например, блески или помады с ментолом, имбирем или чили).Что же касается помады, выбирайте ту, которая содержит коллаген или силикон, она лучше всего увеличивает объем губ.

Цвет

Подбирайте блески светлых оттенков с эффектом глянца. Они оптически увеличивают губы и смотрятся натурально. Присмотритесь к матовым текстурам светлых оттенков. Но поверх, вы обязательно должны нанести прозрачный блеск.

Техника макияжа

При нанесении косметики используйте несколько хитростей для придания губам объема.

Непосредственно перед началом макияжа сделайте массаж губ. После нанесите на губы увлажняющий крем, подождите, пока он впитается, и положите основу в виде тонального крема. Обведите губы по контуру карандашом на несколько тонов темнее, чем цвет помады. Если используете только блеск, то карандаш для губ должен быть светлым. Используйте два оттенка помады из одного спектра цветов. Светлый тон нанесите в середину губ, а ближе к краям – темный. Нанесите капельку прозрачного блеска на середину верхней и нижней губы.

Екатерина АНТИПОВА