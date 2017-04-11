Методику ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System называют альтернативой пластике. Сравнение может показаться смелым, но процедура действительно творит чудеса.

«Эффект после Ulthera виден сразу, и молодеть вы будете с каждым днем в течение еще трех-четырех месяцев, пока формируются новые волокна коллагена и эластина. Процедура поможет скорректировать овал лица, разгладить "гусиные лапки" и глубокие морщины, избавить от эффекта нависшего века, приподнять бровь, подтянуть второй подбородок. Четкий контур обычно сохраняется до двух лет, но для надежности неплохо закрепить результат. Для этого дома используйте средства с аминокислотами и гиалуроновой кислотой, а к косметологу запишитесь на биоревитализацию, плазмотерапию или инъекции ботокса в область рта, лба и бровей», — рассказала врач-дерматолог и косметолог Наталья Скибина.

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Фото: East News, Getty