Многие женщины воспринимают косметолога на одном уровне с мастерами маникюра или массажа, что в корне неправильно. И хотя для того, чтобы делать маникюр или массаж, необходимо обладать некоторым мастерством, специального образования для этого не нужно. Другое дело – косметолог, который обязательно должен быть дипломированным специалистом. Найти своего косметолога сложно, но возможно. Мы спросили Наталью Егоренкову, врача-косметолога EGIA biocare system, на что стоит обратить внимание при выборе своего специалиста.

Образование и компетенции

Первое, что необходимо сделать, при приходе к новому косметологу – это изучить его резюме. Вы должны убедиться в наличии образования, повышения квалификации, опыта. Кроме того, было бы полезно изучить отзывы клиентов, обратившись на сайт клиники. И даже если вы посетили этого косметолога, воспользовавшись рекомендациями знакомых, этот важный шаг не стоит пропускать.

Имейте в виду, что по законодательству РФ косметолог каждые 5 лет должен проходить обучение для подтверждения сертификата специалиста. Однако грамотный мастер своего дела помимо этого постоянно проходит различные курсы повышения квалификации, слушает семинары, посещает лекции. Делая это, врач инвестирует в свое обучение, тратит свое время и средства. Вероятно, он не ленив и ему не все равно. А значит, ему будете важны и вы. Косметология – это молодая, но очень быстро развивающаяся наука. Поэтому чтобы находиться в курсе всех ее достижений, необходимо постоянное обучение.

Что касается базовых навыков, которыми должен обладать хороший косметолог, то у врача основной сертификат должен быть по дерматовенерологии. А это значит, что постановка диагнозов и назначение лечения наиболее часто встречающихся заболеваний не должны вызывать у него трудностей. Между прочим, переученные врачи-дерматовенерологи считаются самыми лучшими косметологами. «Если же твой специалист эстетист, то традиционно к работе с лицом в виде чисток и уходов добавляются навыки депиляции и коррекции бровей», - уверена Наталья Егоренкова.

Есть, конечно, и врачи-универсалы, владеющие разными методиками. Безусловно, они более привлекательны, как специалисты. Однако услуги такого врача, как правило, стоят дороже. Из практики можно сказать, что чаще все-таки происходит разделение врачей на специалистов по аппаратным методикам, инъекционистов и эстетистов.