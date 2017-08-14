Как быстро очистить кожу лица: 5 лайфхаков
Если все по правилам
Правильное очищение — залог красоты кожи лица. Лучше всего удалять ежедневный макияж с помощью воды и очищающего геля. Наносите его массажными круговыми движениями и не забывайте о шее. После того как закончите умывание, используйте тоник для лица: нанесите его на ватный диск, затем протрите кожу. Даже если какие-то загрязнения еще остались, то этот финальный штрих позволит их устранить начисто, а заодно и успокоит кожу. И в завершении процедуры ополосните лицо минеральной водой, так вы побалуете кожу микроэлементами и подготовите к последующему уходу. Попробуйте, например, воду «Ессентуки» — результат будет виден сразу.
Кроме того, важно снимать макияж, проводя ватными дисками по особым массажным линиям лица, например, от губ к скулам, от кончика носа к бровям. Косметологи также рекомендуют перед снятием туши разделить ватный диск на две части, каждую смочить в средстве для снятия макияжа для глаз. Одну половину положите под нижнее веко, а другой снимите тушь аккуратными движениями по росту ресниц. Это позволит предотвратить растяжение и деформацию кожи нижнего века.
Если кожа сохнет после очищения
Выбирайте все продукты для очищения в зависимости от типа кожи. Так, для сухой и чувствительной кожи подойдут средства со смягчающими ингредиентами, а вот средств, в составе которых есть спирт, стоит избегать. Кстати, молочко для снятия макияжа эксперты также не рекомендуют: оно недостаточно хорошо очищает кожу. Лучше используйте обычные очищающие средства и затем наносите увлажняющую маску.
Если вы ищете альтернативные методы
Водостойкую косметику нужно смывать специальным средством на масляной основе. Если такого под рукой нет, то подойдут любые растительные масла, вплоть до оливкового. И не забывайте о том, что мы живем в 21 веке, и уже придуманы всевозможные гаджеты, призванные облегчить жизнь. Например, Clarisonic, который удаляет макияж идеально!
А еще присмотритесь к влажным косметическим салфеткам . Они могут быть пропитаны и лосьоном, и тоником, и кремовым составом. Изготавливаются такие салфетки из очень мягкого материала.
Если вы уснули с макияжем
Если все же так получилось, что вы легли спать с макияжем на лице, то утром придется предпринять срочные меры по спасению кожи.
В первую очередь сделайте все стандартные процедуры по очищению, а во-вторых, если лицо слегка отекло, примените контрастные ванны. Для этого надо сначала немного распарить лицо, а затем приложить косметический лед, который у вас должен быть в морозилке. Сделать такой лед можно самостоятельно: заморозьте в формочках воду (опять же, лучше минеральную!), в которую предварительно добавьте сок алоэ или лимона.
Если шелушатся губы
За губами тоже нужен особый уход, поэтому не забывайте очищать их с помощью скраба. Это позволит регулярно избавляться от омертвевших клеток и избегать шелушения. Кстати, считается, что начинать демакияж нужно именно с губ.
Текст: Анастасия Бурмистрова
Фото: shutterstock/vostock