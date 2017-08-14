Кажется, вы знаете об удалении макияжа все. Но мир бьюти быстро меняется, и освежить свои знания не помешает. Звездный визажист Марина Яценко рассказала нам о том, как быстро и эффективно удалить макияж, и что делать, если вы все-таки легли спать, не умывшись.

Марина Яценко, звездный визажист, @yac_style

Если все по правилам Правильное очищение — залог красоты кожи лица. Лучше всего удалять ежедневный макияж с помощью воды и очищающего геля. Наносите его массажными круговыми движениями и не забывайте о шее. После того как закончите умывание, используйте тоник для лица: нанесите его на ватный диск, затем протрите кожу. Даже если какие-то загрязнения еще остались, то этот финальный штрих позволит их устранить начисто, а заодно и успокоит кожу. И в завершении процедуры ополосните лицо минеральной водой, так вы побалуете кожу микроэлементами и подготовите к последующему уходу. Попробуйте, например, воду «Ессентуки» — результат будет виден сразу. Кроме того, важно снимать макияж, проводя ватными дисками по особым массажным линиям лица, например, от губ к скулам, от кончика носа к бровям. Косметологи также рекомендуют перед снятием туши разделить ватный диск на две части, каждую смочить в средстве для снятия макияжа для глаз. Одну половину положите под нижнее веко, а другой снимите тушь аккуратными движениями по росту ресниц. Это позволит предотвратить растяжение и деформацию кожи нижнего века.

Если кожа сохнет после очищения

Выбирайте все продукты для очищения в зависимости от типа кожи. Так, для сухой и чувствительной кожи подойдут средства со смягчающими ингредиентами, а вот средств, в составе которых есть спирт, стоит избегать. Кстати, молочко для снятия макияжа эксперты также не рекомендуют: оно недостаточно хорошо очищает кожу. Лучше используйте обычные очищающие средства и затем наносите увлажняющую маску. Если вы ищете альтернативные методы Водостойкую косметику нужно смывать специальным средством на масляной основе. Если такого под рукой нет, то подойдут любые растительные масла, вплоть до оливкового. И не забывайте о том, что мы живем в 21 веке, и уже придуманы всевозможные гаджеты, призванные облегчить жизнь. Например, Clarisonic, который удаляет макияж идеально! А еще присмотритесь к влажным косметическим салфеткам . Они могут быть пропитаны и лосьоном, и тоником, и кремовым составом. Изготавливаются такие салфетки из очень мягкого материала. Если вы уснули с макияжем