На этом уроке тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская покажет упражнения для мышц шеи. Мы по-прежнему продолжаем работать с нижним контуром лица, включая в работу разные группы мышц, от которых зависит упругость кожи и здоровый цвет лица.

Как известно, возраст женщины выдают шея и руки. Сегодня Ирина познакомит вас с циклом упражнений для мышц шеи. Они очень важны для того, чтобы нижний контур лица оставался четким. Помните, что выполняя упражнения, нужно строго следовать инструктажу нашего тренера, чтобы занятия приносили пользу, а не вред.

Не забывайте об упражнениях на подъязычную группу мышц, ответственную за отсутствие второго подбородка. А также помните о том, что комплексная работа со всеми мышцами лица — важная часть занятий!