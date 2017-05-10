Как известно, возраст женщины выдают шея и руки. Сегодня Ирина познакомит вас с циклом упражнений для мышц шеи. Они очень важны для того, чтобы нижний контур лица оставался четким. Помните, что выполняя упражнения, нужно строго следовать инструктажу нашего тренера, чтобы занятия приносили пользу, а не вред.
Не забывайте об упражнениях на подъязычную группу мышц, ответственную за отсутствие второго подбородка. А также помните о том, что комплексная работа со всеми мышцами лица — важная часть занятий!