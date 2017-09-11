Несмотря на то что морщины являются одним из самых явных признаков старения, потеря упругости, размытый контур овала лица, а также состояние кожи шеи способны даже ухоженному и молодому лицу «прибавить» несколько лет. Грамотный уход и выполнение рекомендаций косметологов позволят подтянуть кожу лица, омолодить кожу шеи, сформировать более четкий контур лица и шеи. Коррекция обвисания, уменьшение поперечных морщин на шее достижимы как с помощью правильного ежедневного ухода/массажа, так и с помощью специализированных косметических средств.

Массаж лица способен улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и сияющей. В основе массажа лежат механические движения, которые способны вызывать изменения в тканях, восстанавливать нарушенное строение и взаимосвязь тканей и клеток. Благодаря правильным массажным движениям, можно улучшить кровообращение кожи, что будет способствовать насыщению клеток кожи полезными питательными веществами и активизации синтеза собственных молекул молодости (коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты).

Наиболее эффективный массаж для подтяжки овала лица — тот, который сделан в соответствии с рекомендациями профессиональных косметологов. Поэтому, если вы хотите научиться различным техникам массажа и фитнеса лица и выбрать ту, которая подходит именно вам, для начала вам необходимо получить четкую консультацию профессионала.

Чтобы делать массаж лица в домашних условиях, нужно соблюдать несколько простых, но очень важных правил:

  1. Перед проведением массажа необходимо очистить вашу кожу с помощью очищающих средств (геля для умывания, молочка, мицеллярной воды и т.п.).
  2. Перед массажем необходимо обязательно вымыть руки.
  3. Не допускайте попадания волос под пальцы, чтобы не травмировать кожу. Лучшим решением будет убрать их под специальную шапочку.
  4. За полчаса до процедуры можно сделать теплый компресс для подготовки мышц к массажу.
  5. Кожа обладает способностью растягиваться, но не во всех направлениях одинаково.