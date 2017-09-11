Несмотря на то что морщины являются одним из самых явных признаков старения, потеря упругости, размытый контур овала лица, а также состояние кожи шеи способны даже ухоженному и молодому лицу «прибавить» несколько лет. Грамотный уход и выполнение рекомендаций косметологов позволят подтянуть кожу лица, омолодить кожу шеи, сформировать более четкий контур лица и шеи. Коррекция обвисания, уменьшение поперечных морщин на шее достижимы как с помощью правильного ежедневного ухода/массажа, так и с помощью специализированных косметических средств.

Массаж лица способен улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и сияющей. В основе массажа лежат механические движения, которые способны вызывать изменения в тканях, восстанавливать нарушенное строение и взаимосвязь тканей и клеток. Благодаря правильным массажным движениям, можно улучшить кровообращение кожи, что будет способствовать насыщению клеток кожи полезными питательными веществами и активизации синтеза собственных молекул молодости (коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты).

Наиболее эффективный массаж для подтяжки овала лица — тот, который сделан в соответствии с рекомендациями профессиональных косметологов. Поэтому, если вы хотите научиться различным техникам массажа и фитнеса лица и выбрать ту, которая подходит именно вам, для начала вам необходимо получить четкую консультацию профессионала.

Чтобы делать массаж лица в домашних условиях, нужно соблюдать несколько простых, но очень важных правил: