Виды массажа лица: какой подходит именно вам
Несмотря на то что морщины являются одним из самых явных признаков старения, потеря упругости, размытый контур овала лица, а также состояние кожи шеи способны даже ухоженному и молодому лицу «прибавить» несколько лет. Грамотный уход и выполнение рекомендаций косметологов позволят подтянуть кожу лица, омолодить кожу шеи, сформировать более четкий контур лица и шеи. Коррекция обвисания, уменьшение поперечных морщин на шее достижимы как с помощью правильного ежедневного ухода/массажа, так и с помощью специализированных косметических средств.
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