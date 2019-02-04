Здоровый сон, персидская депиляция и другие бьюти-ритуалы, которые стоит перенять у турецких наложниц

Кожа возлюбленных султана должна была быть гладкой и бархатистой на ощупь, поэтому даже единичные нежелательные волоски удалялись. Для депиляции девушки использовали смесь из меда, яиц и лимонного сока, позднее наложницы стали использовать для этих целей карамельные шарики, которые изготавливались из сахара и катались по коже. На случай, если вам захочется провести турецкий ритуал красоты от начала до конца, сходите на процедуру шугаринга – удаления лишних волосков сахарной пастой.

Миндальные маски от старения кожи

От первых признаков старения и для избавления от мелких морщинок турецкие красавицы использовали маску для лица из перемолотого миндаля, смешанного с молоком. Стоит признать, что это более чем эффективное средство для щадящего отшелушивания эпидермиса. Миндальная и молочные кислоты используются в косметологии и по сей день в качестве основы для поверхностных пилингов.

Smoky eyes

Наложницы султана предпочитали яркий макияж с акцентом на глазах. Когда приходится конкурировать за сердце одного мужчины с парой десятков женщин, nude и "макияж без макияжа" – не лучшие варианты.