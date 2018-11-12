7 простых секретов красоты из Древнего Китая, которые пригодятся и вам

Куркума уже прочно обосновалась практически у любой хозяйки на кухне. Эта специя крайне полезна для нашего организма: она оказывает противовоспалительное действие и укрепляет иммунитет. В Древнем Китае куркуму добавляли не только в пищу, но и делали с ней маски для лица: куркума улучшала кровообращение кожи, боролась с отеками и возвращала лицу свежий и отдохнувший вид.

Бобы мунг (маш) от акне

Бобы мунга или Маш в Китае для приготовления многих блюд: от тортов до лапши фунцозы и супов. Однако бобы мунго – не только неотъемлимая часть диеты жителей Китая, но также незаменимый помощник в борьбе с акне и другими заболеваниями кожи, такими как герпес, псориаз и сыпь. Бобовые богаты антиоксидантами и фитонутриентами, поэтому их использование в масках для лица и других средствах для лечения кожи вполне оправдано: они оказывают успокайвающее действие и снимают воспаление.

Травяные сборы с Хо Шу Ву