Мы живем в таком сумасшедшем ритме, который не может не отразиться на состоянии кожи лица. Городская суета, плохая экология, душный общественный транспорт, кондиционированный воздух — и это только начало всего списка проблем, с которыми сталкивается каждая женщина, живущая в мегаполисе. Давайте скорее разбираться, какие ошибки мы регулярно совершаем, когда дело касается нашего лица.

Не учитываем состояние воды из-под крана Многие жители города часто жалуются на качество воды из-под крана — с ней даже справляется далеко не каждый фильтр. Именно поэтому в уходе за кожей надо учитывать такой важный фактор, как вода, которая ежедневно соприкасается с нашим лицом. Вот почему многие женщины и вовсе отказались от умывания с водой из-под крана, отдав предпочтение питьевой воде или мицеллярным продуктам.

Так, например, в арсенале аптечных средств eva DERMA есть такая эмульсия – и такой формат средства еще круче, чем мицеллярная вода. Она больше питает кожу и отлично справляется со всеми загрязнениями. В ее состав входит аллантоин. Вы наверняка слышали о популярности средств, в которые входит экстракт слизи улиток. Это как раз один из способов получения этого вещества. Аллантоин обладает сразу несколькими свойствами: это и противовоспалительное действие, и мягкое отшелушивание, и увлажнение, и защита от свободных радикалов. И самое главное, средства с аллантоином в составе отлично подойдут даже для самой сухой кожи. Недостаточно увлажняем кожу Здоровая кожа содержит порядка 20-30 процентов воды. И именно от уровня увлажненности зависит и внешний вид, и здоровье, и молодость кожи. С таким климатом, как у нас в стране, коже необходимо ежедневное увлажнение и питание. Но вы наверняка порой пренебрегаете этим. Осенью и зимой на увлажнение надо обратить особое внимание, ведь температура на улице может упасть до -25 градусов. Кожу нужно подготовить к такому стрессу, заранее насытив гиалуроновой кислотой. К тому же, стоит только уровню влаги в коже упасть, так тут же приостанавливается и важный процесс отшелушивания. Отмершие клетки просто копятся на поверхности кожи, что в результате провоцирует воспаления, покраснения, тусклый вид и мелкие морщинки.

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У eva DERMA есть отличные средства, которые с помощью увлажняющего комплекса Natural Moisturizing Factor притягивают влагу в корнеоциты (ороговевшие клетки, заполненные кератином), сохраняя здоровый эпидермальный берьер. Дневной крем и ночной крем-маска — вот ваши главные бьюти-помощники. Забываем про защиту в городе Жительницы больших городов могут помнить про увлажнение, но совершенно забывают про защиту, которая очень необходима их коже. В атмосфере находится множество выхлопных газов, пыли, производственных отходов – все эти вещества наносят коже вред и вызывают преждевременное старение. А еще даже в зимнее время года УФ-лучи активны и могут тоже негативно сказаться на состоянии кожи. Что это значит? Вы должны защищать кожу круглый год, только тогда она будет молодой и красивой.

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Тонизирующая сыворотка от eva DERMA поможет вам справиться с этой задачей. В ее состав входит множество полезных веществ. Экстракт облепихи является источником биологически активных ингредиентов, в том числе витаминов A, C, E и K, минералов и антиоксидантов. Они как раз и спасают вашу кожу от неблагоприятных внешних факторов и выступают щитом от вредной окружающей среды. Еще одно средство – питательное масло от eva DERMA, которое станет барьером даже от ультрафиолетовых лучей, а заодно остановит увядание кожи. Не очищаем кожу лица