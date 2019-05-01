10 ярких бьюти-новинок мая, которые нельзя пропустить

Лимитированная палетка теней Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette Steel(etto) Marc Jacobs Beauty
Фото: Тени Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette Steel(etto) Marc Jacobs Beauty, цена: 3230 рублей.
В этом сезоне минимализм актуален как никогда, потому в макияже лучше делать только один акцент. И в коллекция продуктов для глаз этим летом господствуют не неоновые оттенки, а сдержанные, нейтральные и вместе с тем глубоко и вместе с тем деликатно сияющие. Именно такие оттенки собраны в лимитированной палетке теней от Marc Jacobs Beauty. Коллекция цветов очень сбалансирована, сочетает несколько текстур, в результате чего можно создать завораживающий образ.
Тушь для ресниц Sexy Ultimate Lashes, Romanovamakeup
Фото: Универсальная тушь для ресниц Sexy Ultimate Lashes, Romanovamakeup, цена: 1270 рублей.
Новая тушь от российского бренда Romanovamakeup – продукт универсальный и крайне удобный в использовании. Ее щеточка по форме представляет собой шарики, размер которых уменьшаются от основания к краю, на каждом из шариков располагаются щетинки разной длины, которые захватывают каждую ресничку и идеально прокрашивают каждую из них, включая и те, что расположены в уголках глаз, не создавая при этом эффекта паучьих лапок.
Комплексный уход за кожей Premium Hydra B5, AHC
Новый косметический комплекс от корейского бренда AHC разработан специально для восстановления сухой, гиперчувствительной кожи. В него входит 4 средства для ухода по системе K-Beauty, каждое из которых обогащено мощным витамином В5 и гиалуроновой кислотой. Первое – смягчающая пенка, мягко и бережно очищающая кожу, в ее состав входит алоэ вера, потому средство обладает еще и успокаивающим действием. Второе – тоник, главная цель которого – сохранить влагу внутри кожи и подготовить ее к нанесению крема. Третье – увлажняющий крем для лица, четвертое – ночная крем-маска, в состав которой входят пантенол и натуральный полисахарид из кактуса, который увлажняет и питает сухую кожу, возвращая ей здоровый внешний вид.