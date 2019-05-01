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10 ярких бьюти-новинок мая, которые нельзя пропустить

Вот и настал долгожданный май, а вместе с ним и длинные каникулы и ощущение, что лето уже совсем скоро. В честь этого радостного события косметические бренды выпустили огромное количество интересных и полезных бьюти-новинок, которые вам ни за что нельзя пропустить! Самые интересные из них – в нашей статье.

Лимитированная палетка теней Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette Steel(etto) Marc Jacobs Beauty

Фото: Тени Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette Steel(etto) Marc Jacobs Beauty, цена: 3230 рублей.

В этом сезоне минимализм актуален как никогда, потому в макияже лучше делать только один акцент. И в коллекция продуктов для глаз этим летом господствуют не неоновые оттенки, а сдержанные, нейтральные и вместе с тем глубоко и вместе с тем деликатно сияющие. Именно такие оттенки собраны в лимитированной палетке теней от Marc Jacobs Beauty. Коллекция цветов очень сбалансирована, сочетает несколько текстур, в результате чего можно создать завораживающий образ.

Тушь для ресниц Sexy Ultimate Lashes, Romanovamakeup

Фото: Универсальная тушь для ресниц Sexy Ultimate Lashes, Romanovamakeup, цена: 1270 рублей.

Новая тушь от российского бренда Romanovamakeup – продукт универсальный и крайне удобный в использовании. Ее щеточка по форме представляет собой шарики, размер которых уменьшаются от основания к краю, на каждом из шариков располагаются щетинки разной длины, которые захватывают каждую ресничку и идеально прокрашивают каждую из них, включая и те, что расположены в уголках глаз, не создавая при этом эффекта паучьих лапок.

Комплексный уход за кожей Premium Hydra B5, AHC

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Пенка для умывания Premium Hydra B5 Soothing Foam, AHC, цена: 2499 рублей

Новый косметический комплекс от корейского бренда AHC разработан специально для восстановления сухой, гиперчувствительной кожи. В него входит 4 средства для ухода по системе K-Beauty, каждое из которых обогащено мощным витамином В5 и гиалуроновой кислотой. Первое – смягчающая пенка, мягко и бережно очищающая кожу, в ее состав входит алоэ вера, потому средство обладает еще и успокаивающим действием. Второе – тоник, главная цель которого – сохранить влагу внутри кожи и подготовить ее к нанесению крема. Третье – увлажняющий крем для лица, четвертое – ночная крем-маска, в состав которой входят пантенол и натуральный полисахарид из кактуса, который увлажняет и питает сухую кожу, возвращая ей здоровый внешний вид.

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Ночной крем-уход с ретинолом Retinol 0.3, SkinCeuticals
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