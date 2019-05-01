10 ярких бьюти-новинок мая, которые нельзя пропустить

В этом сезоне минимализм актуален как никогда, потому в макияже лучше делать только один акцент. И в коллекция продуктов для глаз этим летом господствуют не неоновые оттенки, а сдержанные, нейтральные и вместе с тем глубоко и вместе с тем деликатно сияющие. Именно такие оттенки собраны в лимитированной палетке теней от Marc Jacobs Beauty. Коллекция цветов очень сбалансирована, сочетает несколько текстур, в результате чего можно создать завораживающий образ.

Тушь для ресниц Sexy Ultimate Lashes, Romanovamakeup