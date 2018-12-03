Для мамы, сестры и подруги: 10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря

Увлажняющий и питательный крем с экстрактом розы Rose Hydra-Nourishing Oil Cream от Darphin
Увлажняющий и питательный крем с экстрактом розы Rose Hydra-Nourishing Oil Cream содержит тройной концентрат розы: розовый воск, розовый абсолют и эфирное масло розы. Будучи на 91% натуральным по составу, крем защищает кожу от сухости под влиянием резкого перепада температур, питает и увлажняет, а также борется с возрастными и мимическими морщинами.
Идеальный нюд от Romanovamakeup
Помада-карандаш Sexy Lipstick Pen уже успела завоевать сердца поклонниц благодаря своей мягкой и пластичной текстуре, поразительной стойкости, удобстве в нанесении и миниатюрному размеру. Новый нюдовый оттенок Vintage Rose — настоящая находка для тех, кто хочет подчеркнуть свой природный цвет губ, придать им большую насыщенность и выразительность. В дополнение к новой помаде был создан карандаш для губ Sexy Lipstick Pen в идентичном оттенке Retro, а для бестселлера бренда — помады-карандаша Sexy Lip Contour в оттенке Ketione — новый оттенок контура Fashion Girl. Эти карандаши отлично подойдут как для придания идеально четкого контура губ в дополнение к помаде, так и для самостоятельного использования.
Новый романтичный аромат Beautiful Belle от ESTÉE LAUDER
Парфюмерная вода Beautiful Belle — это тонкое сочетание пьянящих нот цветков апельсинового дерева и гардении, окутанное бархатистыми переливами лепестков туберозы. Раскрываясь, аромат оставляет за собой манящий восточный шлейф. Притягательная амбра, роскошный абсолют фиалкового корня, мягкий аккорд замши и оттенки мускусного марципана добавляют композиции экстравагантной чувственности.