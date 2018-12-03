Для мамы, сестры и подруги: 10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря

Помада-карандаш Sexy Lipstick Pen уже успела завоевать сердца поклонниц благодаря своей мягкой и пластичной текстуре, поразительной стойкости, удобстве в нанесении и миниатюрному размеру. Новый нюдовый оттенок Vintage Rose — настоящая находка для тех, кто хочет подчеркнуть свой природный цвет губ, придать им большую насыщенность и выразительность. В дополнение к новой помаде был создан карандаш для губ Sexy Lipstick Pen в идентичном оттенке Retro, а для бестселлера бренда — помады-карандаша Sexy Lip Contour в оттенке Ketione — новый оттенок контура Fashion Girl. Эти карандаши отлично подойдут как для придания идеально четкого контура губ в дополнение к помаде, так и для самостоятельного использования.

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