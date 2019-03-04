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10 вдохновляющих бьюти-новинок марта, достойных вашего внимания

На календаре – март, а это значит, что у нас есть как минимум два повода для радости: наступила долгожданная весна, а косметические бренды приготовили целый шквал полезных бьюти-новинок. Редакция Passion.ru собрала подборку самых вдохновляющих продуктов месяца, которые ни за что нельзя пропустить!

Восстанавливающая СС-Сыворотка и успокаивающая маска от DR.Jart+

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Корректирующая СС-Сыворотка Cicapair Tiger Grass Camo Drops, Dr.Jart+, 4325 руб.

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Tiger Grass Camo Drops – это уникальное средство-гибрид, сочетающее в себе пользу успокаивающей сыворотки и полупрозрачное покрытие СС-Крема. Благодаря содержанию комплекса центеллы азиатской, экстрактов лекарственных трав и минералов, продукт обладает регенерирующими, увлажняющими и энергизирующими свойствами. СС-Сыворотка бережно восстанавливает естественную гидролипидную пленку и pH кожи, а потому подойдет как для раздраженной кожи, так и для кожи склонной к акне. Дополнением к СС-Сыворотке станет маска – SOS-средство для восстановления, увлажнения и успокоения раздраженной кожи.

Плотная тональная основа от Nyx

Тональная основа с плотным покрытием Can’t Stop Won’t Stop, Nyx, 1100 руб.

Новая тональная основа Can’t Stop Won’t Stop обладает легкой водостойкой и насыщенной пигментами формулой. Несмотря на матовый финиш, средство без труда распределяется по коже и вовсе не ощущается в течение дня. Среди несомненных достоинств основы – широкая палитра оттенков, а также хороший состав, не провоцирующий появление акне. Продукт подойдет для нормальной, комбинированной и даже чувствительной кожи.

Шампунь и маска для восстановления волос от L'Oréal Professionnel

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Шампунь-уход продолжительного действия для восстановления волос Pro Fiber Reconstruct, L'Oréal Professionnel, 1090 руб.

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Специальная формула средств из линейки Pro Fiber Construct от L'Oréal Professionnel позволяет поддерживать эффект салонных процедур. Они идеально подходят равно как для плотных волос, так и для волос, подвергшихся осветлению, мелированию или химической завивки. Бережно очищая волосы, шампунь способствует восстановлению поврежденных волос по всей длине. Маска усиливает эффект, полученный от шампуня. Результат – значительно более мягкие, блестящие и шелковистые волосы.

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