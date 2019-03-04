10 вдохновляющих бьюти-новинок марта, достойных вашего внимания

Tiger Grass Camo Drops – это уникальное средство-гибрид, сочетающее в себе пользу успокаивающей сыворотки и полупрозрачное покрытие СС-Крема. Благодаря содержанию комплекса центеллы азиатской, экстрактов лекарственных трав и минералов, продукт обладает регенерирующими, увлажняющими и энергизирующими свойствами. СС-Сыворотка бережно восстанавливает естественную гидролипидную пленку и pH кожи, а потому подойдет как для раздраженной кожи, так и для кожи склонной к акне. Дополнением к СС-Сыворотке станет маска – SOS-средство для восстановления, увлажнения и успокоения раздраженной кожи.

Плотная тональная основа от Nyx