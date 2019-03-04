10 вдохновляющих бьюти-новинок марта, достойных вашего внимания

Восстанавливающая СС-Сыворотка и успокаивающая маска от DR.Jart+
Tiger Grass Camo Drops – это уникальное средство-гибрид, сочетающее в себе пользу успокаивающей сыворотки и полупрозрачное покрытие СС-Крема. Благодаря содержанию комплекса центеллы азиатской, экстрактов лекарственных трав и минералов, продукт обладает регенерирующими, увлажняющими и энергизирующими свойствами. СС-Сыворотка бережно восстанавливает естественную гидролипидную пленку и pH кожи, а потому подойдет как для раздраженной кожи, так и для кожи склонной к акне. Дополнением к СС-Сыворотке станет маска – SOS-средство для восстановления, увлажнения и успокоения раздраженной кожи.
Плотная тональная основа от Nyx
Новая тональная основа Can’t Stop Won’t Stop обладает легкой водостойкой и насыщенной пигментами формулой. Несмотря на матовый финиш, средство без труда распределяется по коже и вовсе не ощущается в течение дня. Среди несомненных достоинств основы – широкая палитра оттенков, а также хороший состав, не провоцирующий появление акне. Продукт подойдет для нормальной, комбинированной и даже чувствительной кожи.
Шампунь и маска для восстановления волос от L'Oréal Professionnel
Специальная формула средств из линейки Pro Fiber Construct от L'Oréal Professionnel позволяет поддерживать эффект салонных процедур. Они идеально подходят равно как для плотных волос, так и для волос, подвергшихся осветлению, мелированию или химической завивки. Бережно очищая волосы, шампунь способствует восстановлению поврежденных волос по всей длине. Маска усиливает эффект, полученный от шампуня. Результат – значительно более мягкие, блестящие и шелковистые волосы.