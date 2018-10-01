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10 впечатляющих бьюти-новинок октября

Редакция Passion.ru собрала главные бьюти-новинки месяца, на которые можно открывать охоту уже сейчас. О самых интересных ароматах, революциях в уходе за кожей и новых коллекциях косметики читайте в нашем материале!

Аромат L’interdit от Givenchy

Аромат L’Interdit был создан знаменитыми парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, запах этого парфюма напоминает аромат букета белых цветов. Ноты аромата крайне многогранны, в его звучании легко определить сочетании свежих нот апельсина, жасмина и туберозы с дерзким, контрастным аккордом ветивера и пачули. Этот согревающий аромат идеально подойдет тем, кто никак не может согреться в холодный сезон.

Стильный дизайн - дань уважения оригинальной версии 1957 года, превращает флакон в ультрамодный и совершенный объект искусства, который украсит любой туалетный столик.

Совместная коллекция макияжа от L'Oreal Paris x Isabel Marant

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Помада для губ Smile, L'Oreal Paris x Isabel Marant, 590 руб.

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Не так давно вышла очередная коллаборация декоративной косметики L'Oreal Paris с французским брендом Isabel Marant. В новой линейке представлены 7 оттенков матовых помад, палетка теней для создания эффектных smokey eyes, бесцветный гель для бровей и ресниц и жидкий тинт для щек и губ. В рамках этой коллекции были созданы мультифункциональные продукты, которые привнесут в образ еще больше парижского шика и небрежной элегантности. Средства позволят быстро и легко превратить образ из дневного в вечерний. Вердикт Passion.ru: средства из коллекции обязательны к покупке, а бюджетная цена станет приятным бонусом к стильному дизайну коллекции.

Линейка Caviar Anti-Frizz от Alterna

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Питательное масло Omega+ Caviar Anti-Frizz, Alterna, цена по запросу.

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Бренд Alterna создал новую линейку по уходу за волосами для влажной погоды, что особенно актуально в осенний сезон. Продукты из линейки не допускают появления frizz-эффекта из-за влажности: шампунь и кондиционер делает волосы шелковистыми гладкими, при этом не утяжеляя их. Легкое крем-масло для укладки помогает усмирить даже самые непослушные пушащиеся локоны и обладает эффектом термозащиты. В линейки также представлены 2 средства для усиленного питания: сухое масло и масло Omega+, обогащенные экстрактом черной икры, маслом авокадо и абиссинским маслом, которые незаменимы в уходе за волосами в холодный сезон.

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