10 впечатляющих бьюти-новинок октября

Аромат L’Interdit был создан знаменитыми парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, запах этого парфюма напоминает аромат букета белых цветов. Ноты аромата крайне многогранны, в его звучании легко определить сочетании свежих нот апельсина, жасмина и туберозы с дерзким, контрастным аккордом ветивера и пачули. Этот согревающий аромат идеально подойдет тем, кто никак не может согреться в холодный сезон.

Стильный дизайн - дань уважения оригинальной версии 1957 года, превращает флакон в ультрамодный и совершенный объект искусства, который украсит любой туалетный столик.

Совместная коллекция макияжа от L'Oreal Paris x Isabel Marant