10 впечатляющих бьюти-новинок октября

Аромат L’interdit от Givenchy
Аромат L’Interdit был создан знаменитыми парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, запах этого парфюма напоминает аромат букета белых цветов. Ноты аромата крайне многогранны, в его звучании легко определить сочетании свежих нот апельсина, жасмина и туберозы с дерзким, контрастным аккордом ветивера и пачули. Этот согревающий аромат идеально подойдет тем, кто никак не может согреться в холодный сезон.
Стильный дизайн - дань уважения оригинальной версии 1957 года, превращает флакон в ультрамодный и совершенный объект искусства, который украсит любой туалетный столик.
Совместная коллекция макияжа от L'Oreal Paris x Isabel Marant
Не так давно вышла очередная коллаборация декоративной косметики L'Oreal Paris с французским брендом Isabel Marant. В новой линейке представлены 7 оттенков матовых помад, палетка теней для создания эффектных smokey eyes, бесцветный гель для бровей и ресниц и жидкий тинт для щек и губ. В рамках этой коллекции были созданы мультифункциональные продукты, которые привнесут в образ еще больше парижского шика и небрежной элегантности. Средства позволят быстро и легко превратить образ из дневного в вечерний. Вердикт Passion.ru: средства из коллекции обязательны к покупке, а бюджетная цена станет приятным бонусом к стильному дизайну коллекции.
Линейка Caviar Anti-Frizz от Alterna
Бренд Alterna создал новую линейку по уходу за волосами для влажной погоды, что особенно актуально в осенний сезон. Продукты из линейки не допускают появления frizz-эффекта из-за влажности: шампунь и кондиционер делает волосы шелковистыми гладкими, при этом не утяжеляя их. Легкое крем-масло для укладки помогает усмирить даже самые непослушные пушащиеся локоны и обладает эффектом термозащиты. В линейки также представлены 2 средства для усиленного питания: сухое масло и масло Omega+, обогащенные экстрактом черной икры, маслом авокадо и абиссинским маслом, которые незаменимы в уходе за волосами в холодный сезон.