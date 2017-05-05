Магазин, вероятно, самого известного визажиста страны Елены Крыгиной предлагает все любимые средства девушек. Но мы решили выбрать своих фаворитов и рассказать, чем они особенно понравились бьюти-редактору Passion.ru. С помощью этих пяти продуктов вы сможете сделать полноценный вечерний макияж, не говоря уже о повседневном. Но разберемся с каждым бьюти-средством отдельно!

Идеальное покрытие

ВВ крем для лица Super Plus Beblesh Balm (Purple) SPF40 PA+++, Skin79, 2757 руб.

Этот многофункциональный BB-крем приехал к нам из Кореи и предназначен для сухой и чувствительной кожи. Не могу сказать, что моя кожа страдает от сухости и меня преследует ощущение стянутости. Скорее наоборот. Но так сильно хотелось попробовать на себе эффект от так называемой пудры Сапфира в составе, что я рискнула нанести средство на свою комбинированную кожу. Эффект был действительно классный: следы пост-акне маскируются без консилера, расширенные поры исчезают, а мелкие морщинки разглаживается. Последнее связано с особой формулой средства, которая активно увлажняет кожу и способствует выработке эластина и коллагена. А именно их отсутствие и провоцирует нежелательные морщинки! Удобно, что оттенок подстраивается под тон лица и не требует коррекции. Лицо не выглядит плоским или перегруженным.

Крепкий фундамент

Водостойкий крем-пигмент Eye Tint, оттенок Gilt, Becca, 2700 руб.

Моя кожа век отличается особой жирностью. Любые тени, будь то сухие, жидкие или даже водостойкие, уже через пару часов забиваются в складки. Поэтому к пигменту я отнеслась скептически. Неужели есть что-то, способное продержаться на глазах весь день? Итог: средства хватило часов на шесть, что для меня уже шикарный результат. Отдельного внимания заслуживает оттенок Gilr, который магическим образом подчеркивает цвет глаз: голубые становятся прямо небесными, карие — светлеют в бронзу, а мои серо-зеленые превратились в изумрудные.

Благородная палитра

Палетка теней Nude ‘Tude Nude Eyeshadow Palette, theBalm, 2790 руб.

Я очень люблю палетки теней с нейтральной палитрой. С ними можно легко сделать повседневный макияж, да и вечерний всегда будет смотреться благородно. В этой цветовой гамме мне особенно понравился матовый оттенок Sexy и шиммерный Seduetive. Вместе они делают взгляд очень привлекательным и даже соблазнительным. В целом у продукта хорошая пигментация и стойкость, но вот к кисти, что идет в комплекте, я так и не притронулась. Не внушают доверия такие малыши!

Хорошая посадка

Гель для фиксации бровей Brow Gel, Billion Dollar Brows, 1760 руб.

Брови — это все. Вообще я считаю, что сегодняшний макияж может состоять из тона, бровей и румян. И все. И вы будете выглядеть молодо, свежо и модно! Но к сожалению, найти гель, который бы удержал мои густые брови на месте, практически невозможно. К тому же производители все еще работают над своими оттенками, а потому я постоянно проигрываю, выбирая цветной гель. Выход есть: регулярно окрашивать брови в салоне, а для фиксации использовать этот гель. Держит до утра!

Стойкий боец

Жидкая матовая помада Lipstick Velvetines, оттенок Wicked, Lime Crime, 1990 руб.

О помадах Lime Crime слагают легенды, причем как позитивные, так и скандальные. Но одно остается правдой: эта помада никуда и никогда не денется с ваших губ, пока вы сами этого не захотите. Тут есть и обратная сторона: важно подыскать такое средство для снятия макияжа, которое вошло бы в контакт с этой жидкой помадой. Но ведь это уместная плата за роскошный вечерний оттенок Wicked, которые сможет пережить не один бокал игристого?

Фото: Krygina Studio, Shutterstock, архивы пресс-служб

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