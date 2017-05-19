Мы продолжаем серию личных историй девушек, которые решили попробовать современные бьюти-процедуры и остались ими совершенно не довольны. В этой истории героине показалось, что ее лицу не хватает рельефности, поэтому она отправилась делать скулы. И вот что из этого вышло.

Я всегда завидовала девушкам с высокими скулами. Меня природа наградила овальным лицом, на котором вроде бы и щек нет, но и какой-то рельефности не видно. Поэтому с 27 лет я мечтала о моделировании лица. Я уже пробовала всевозможные формы лицевого тюнинга, например, делала губы и корректировала нос. Я точно знала, что гиалуроновая кислота отлично рассасывается моим организмом, поэтому можно не переживать.

К 31 году я все же созрела и до скуловой зоны. Сколько можно рисовать корректором каждое утро лицо? Я внимательно изучила список всевозможных препаратов для коррекции лица и выяснила, что оптимальным решением будет Juviderm Voluma. Хотя, если честно, если бы врач предложил другой вариант, я бы тоже согласилась, потому как каждый должен делать свою работу. Современным косметологам я очень доверяю, даже если вижу их впервые (главное, чтобы место было с хорошей репутацией).

Первым делом косметолог опросила меня по классике жанра о всевозможных аллергических реакциях и болезнях, которых у меня не было. А затем рассказала о подобных эффектах. Среди них были классические для всех инъекций последствия: боль в зоне коррекции, синяки, отеки, покраснения, гематомы, герпес и даже акнеподобные папулы. Это все меня не пугало.

Итак, на меня нанесли анастетик-крем «Эмла». Кажется, как будто бы он единственный на рынке? Потому что все без исключения косметологи пользуются только им. Спустя полчаса зона скул и щек действительно «подморозилась».

Потом косметолог вернулась в кабинет, держа в руках запечатанный препарат. Он вводится с помощью канюли. Это такая игла, которая имеет не острый кончик, а скругленной окончание с отверстием сбоку. Канюля как бы раздвигает ткани, а не прокалывает. Врач расчертил зоны проколов и приступил к процедуре.