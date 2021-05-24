Сам себе стилист: как правильно накручивать волосы на бигуди
Большинство кудрявых девушек мечтает о прямых волосах. Обладательницы прямых прядей, наоборот, грезят о кудряшках. И если у первых не так уж и много вариантов – расческа, фен, плойка, зато они работают вполне предсказуемо, то у вторых больше выбора и, соответственно, вопросов.
Почему именно бигуди
Конечно, кудри можно сформировать гораздо быстрее, если воспользоваться щипцами, феном, плойкой или другими специальными приборами. Но, какими бы современными и высокотехнологичными они ни были, есть минус: частое воздействие горячего воздуха или поверхностей отрицательно сказывается на качестве волос. Парикмахеры соглашаются и советуют к этим способам прибегать в тех случаях, когда нужно собраться быстро. А если у вас есть в запасе время, лучше позаботьтесь о безопасности волос и воспользуйтесь проверенным годами способом: укладкой на бигуди.
С чего начать
Для того чтобы локоны или кудри продержались дольше, обзаведитесь вспомогательными средствами: спреем для укладки, пенкой, муссом. Практически всегда их следует наносить на влажные волосы, но бывают исключения, поэтому советуем сначала ознакомиться со способом применения того или иного средства.
Если волосы уже чистые, их следует немного увлажнить: подойдет как обычная вода, так и минеральная в спрее. Отвары трав полезнее, но имеют специфические ароматы. Используйте их только в том случае, если точно уверены, что сможете смириться с запахом трав, и он не будет спорить с вашим парфюмом.
Если волосы не совсем чистые, вымойте голову обычным шампунем для своего типа волос, не обещающим блеск и выпрямление: отвечающие за это компоненты, например, силикон, сделают волосы менее послушным.
Слегка подсушите волосы полотенцем. Не стоит сильно тереть их, так повреждается структура волоса, что приводит к ломкости. Просто приложите полотенце из натурального материала к прядям на пару минут, оно само впитает излишки воды.
Старайтесь соблюдать правило «золотой середины»: слишком мокрые пряди будут долго сохнуть, а используемые на пересушенных волосах бигуди не придадут прическе желаемую форму.
Фото: freepik.com
Как накручивать волосы на бигуди
Прежде чем накрутить пряди на бигуди, расчешите волосы расческой с частыми зубчиками из натурального материала, они не вызывают появления статического электричества, волосы будут меньше пушиться у корней. Правильное направление для расчесывания – то, куда будут укладываться локоны.
Слегка натягивая, вытяните пряди перпендикулярно голове. Начинайте накручивать волосы с челки, так как она быстрее высыхает, далее – макушка, затылок, виски. Последние необходимо накручивать по направлению роста волос. Если прядь успела высохнуть, смочите ее обычной водой или спреем для укладки.
Как снимать бигуди
Бигуди можно снимать только после того, как волосы полностью высохнут не только снаружи, но и внутри. Для уверенности можно слегка подсушить волосы с помощью фена. Раньше для этого использовали специальную шапочку, к которой была подключена трубка, подающая нагретый воздух. Сейчас фены довольно мощные, чтобы справиться без нее, но при желании можно поискать и такой ретро-аппарат.
Снимать бигуди нужно в обратном порядке, осторожно, никуда не торопясь. Ни в коем случае не тяните волосы, это может испортить результат.
Не стоит сразу расчесывать волосы. Подождите несколько минут, затем аккуратно расчешите волосы пальцами или расческой с редкими зубьями.
Чтобы прическа держалась еще дольше, ее можно зафиксировать лаком, держа баллон на максимальном расстоянии от волос: влага, содержащаяся в баллоне, также им противопоказана.
Какие бигуди использовать
Бигуди бывают нескольких видов:
1. Обычные,
2. Бумеранги,
3. Липучки.
Если ваша цель – крупные локоны в стиле голливудских звезд, используйте стандартные бигуди самого большого диаметра, от 3 см и более. Чем меньше диаметр, тем мельче получится завиток.
Некоторые девушки сетуют на то, что в бигуди неудобно спать. И не нужно! Выберите себе забавные разноцветные бигуди-бумеранги – это палочки, сделанные из покрытой поролоном легко гнущейся проволоки.
Бигуди-липучки – также весьма удобный вариант, но только для обладательниц коротких волос. Свое название они получили из-за специфической поверхности, похожей на липучку для одежды. Она позволяет не использовать зажимы, что экономит время. Однако длинные волосы такие бигуди могут спутать и повредить, им они противопоказаны.
Что делать, если локоны не получаются
Не расстраивайтесь и продолжайте пробовать дальше. Навык приходит с опытом. А неудачные локоны можно расчесать, сбрызнув их водой, либо же оставить все как есть, если у вас получились просто волнистые волосы. Небрежные укладки тоже в моде!
Фото: freepik.com
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