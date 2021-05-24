Сам себе стилист: как правильно накручивать волосы на бигуди

Большинство кудрявых девушек мечтает о прямых волосах. Обладательницы прямых прядей, наоборот, грезят о кудряшках. И если у первых не так уж и много вариантов – расческа, фен, плойка, зато они работают вполне предсказуемо, то у вторых больше выбора и, соответственно, вопросов.

Почему именно бигуди

Конечно, кудри можно сформировать гораздо быстрее, если воспользоваться щипцами, феном, плойкой или другими специальными приборами. Но, какими бы современными и высокотехнологичными они ни были, есть минус: частое воздействие горячего воздуха или поверхностей отрицательно сказывается на качестве волос. Парикмахеры соглашаются и советуют к этим способам прибегать в тех случаях, когда нужно собраться быстро. А если у вас есть в запасе время, лучше позаботьтесь о безопасности волос и воспользуйтесь проверенным годами способом: укладкой на бигуди.

С чего начать

Для того чтобы локоны или кудри продержались дольше, обзаведитесь вспомогательными средствами: спреем для укладки, пенкой, муссом. Практически всегда их следует наносить на влажные волосы, но бывают исключения, поэтому советуем сначала ознакомиться со способом применения того или иного средства.

Если волосы уже чистые, их следует немного увлажнить: подойдет как обычная вода, так и минеральная в спрее. Отвары трав полезнее, но имеют специфические ароматы. Используйте их только в том случае, если точно уверены, что сможете смириться с запахом трав, и он не будет спорить с вашим парфюмом.

Если волосы не совсем чистые, вымойте голову обычным шампунем для своего типа волос, не обещающим блеск и выпрямление: отвечающие за это компоненты, например, силикон, сделают волосы менее послушным.

Слегка подсушите волосы полотенцем. Не стоит сильно тереть их, так повреждается структура волоса, что приводит к ломкости. Просто приложите полотенце из натурального материала к прядям на пару минут, оно само впитает излишки воды.

Старайтесь соблюдать правило «золотой середины»: слишком мокрые пряди будут долго сохнуть, а используемые на пересушенных волосах бигуди не придадут прическе желаемую форму.