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Ваниль, мускус, перец и еще 5 самых сексуальных и чувственных нот в парфюмерии

Мэрилин Монро, одна из самых желанных женщин мира, говорила, что не ложится спать без пары капель любимых духов. И действительно, этот невидимый и очень интимный «аксессуар» может задать настроение не только днем, но и ночью. И хотя сексуальность – неотъемлемая часть каждой женщины, идеальный образ femme fatale не будет полным без завершающего штриха в виде чувственного аромата.

Какие же ноты в парфюмерных композициях считаются самыми сексуальными и пробуждающими желание и кружащими голову мужчинам?

Мускус

Мускус занимает первую строчку среди самых сексуальных аккордов в парфюмерии. Мужчины подтверждают! Сама по себе нота терпко-сладковатая, но привлекательность для противоположного пола усиливает стократно.

Ваниль

Ваниль, пожалуй, самая известная и самая любимая россиянами нота в парфюмерии. Она согревающая, иногда уютная, но чаще сладострастно гипнотизирующая и буквально сносящая крышу. Ее аромат будто будоражит первобытные чувства и взывает к глубинным страстям. А все потому, что в экстракте ванили содержатся ферменты, возбуждающе действующие на нервную систему и вызывающие эйфорию.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Жасмин

Аромат жасмина на первый взгляд кажется резким и совершенно не ассоциируется с сексуальностью, но он магически действует на мужчин, сводя их с ума. Вероятно, дело в том, что в эфирном масле жасмина содержатся вещества, которые повышают либидо, ну и, в его горьковатой терпкости, конечно.

Сандал

Терпкий, дразнящий сандал раньше использовался исключительно для создания мужской парфюмерии. Однако сегодня этот аккорд часто можно встретить и в женских ароматах, которым он придает дерзкое, провокационное звучание, заставляя сердце биться быстрее и чувствовать себя уверенной в собственной неотразимости госпожой.

Роза

Эфирное масло, полученное из лепестков признанной королевы цветов, является не только олицетворением женственности и одним из самых распространенных компонентов в парфюмерных композициях, но и одним из самых дорогих афродизиаков. А если вы не верите, что роза может звучать по-настоящему чувственно, просто вдохните ее аромат и прислушайтесь к своим ощущениям.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Перец

Парфюмеры любят эту ноту за ее остроту и пикантность, а на мужчин она действует посильнее натуральных феромонов. Перечные аккорды – свежие, бодрящие и вместе с тем пробуждающие дикие страсти.

Пачули

Очень характерный аккорд, который сложно с чем-либо перепутать. Он придает ароматам характерное древесное звучание, которое окутывает, будто кашемировый палантин. А сердца мужчин от парфюмерной композиции с пачули, по заверениям экспертов, пускаются в бешеный галоп.

Ирис

Эта цветочно-пудровая нота способна подстроиться под любой образ и в зависимости от него заиграть разными красками. Причем расслышать звучание ириса можно, только если подойти очень близко, но оказавшись в зоне влияния аромата, устоять будет уже просто невозможно.

Светлана Лаферова
Аромаэксперт, маркетинг-директор ТД «Парфюм-Палас»

Этим летом рекомендую усиливать свою сексуальность и женскую энергию нотами какао. Дело в том, что сырые ядра какао-бобов – высокоэффективный продукт-афродизиак для женщин. В них содержится анандамид – вещество, улучшающее настроение и вызывающее чувство удовольствия. Кроме того, в состав какао входит магний, фосфор, антиоксиданты, а также аргинин и метилксантин, которые повышают половое влечение. С ароматами тоже самое! Аромат какао – это натуральный «гормон любви», который помогает вырабатываться гормону удовольствия во время секса!

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Аромат DramaNuui, Parfumerie Generale. В состав парфюмерной композиции входят: мускус, жасмин, пряный гвайяк, сандаловое дерево. Цена: 15 800 рублей.

Шанталь Роос
Парфюмер, создательница бренда селективных ароматов Roos&Roos

Каждый парфюмер стремится создать аромат, который бы пробуждал особенные чувства. Страсть зачастую ассоциируется у нас с теплом и сладостью, которые звучат в нотах мускуса, пачули, туберозы, ветивера или ванили. Если вы хотите вызвать эффект, возбуждающий воображение, то присмотритесь к теплым парфюмерным композициям, которые оставят шлейф в памяти вашего партнера. Делайте выбор в пользу селективных ароматов, в которых используются натуральные масла, позволяющие более стойко носить парфюм.
Сегодня существует много сексуальных ароматов, созданных специально чтобы подчеркнуть уникальный характер женщины.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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