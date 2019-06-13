Ваниль, мускус, перец и еще 5 самых сексуальных и чувственных нот в парфюмерии

Жасмин

Аромат жасмина на первый взгляд кажется резким и совершенно не ассоциируется с сексуальностью, но он магически действует на мужчин, сводя их с ума. Вероятно, дело в том, что в эфирном масле жасмина содержатся вещества, которые повышают либидо, ну и, в его горьковатой терпкости, конечно.

Сандал

Терпкий, дразнящий сандал раньше использовался исключительно для создания мужской парфюмерии. Однако сегодня этот аккорд часто можно встретить и в женских ароматах, которым он придает дерзкое, провокационное звучание, заставляя сердце биться быстрее и чувствовать себя уверенной в собственной неотразимости госпожой.

Роза

Эфирное масло, полученное из лепестков признанной королевы цветов, является не только олицетворением женственности и одним из самых распространенных компонентов в парфюмерных композициях, но и одним из самых дорогих афродизиаков. А если вы не верите, что роза может звучать по-настоящему чувственно, просто вдохните ее аромат и прислушайтесь к своим ощущениям.