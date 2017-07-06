Селективная, или нишевая парфюмерия создается специально для тех, кто хочет быть уникальным во всем и предпочитает дорогие натуральные ароматы масс-маркету.

Селективная парфюмерия позиционируется как продукция, предназначенная для узкого круга потребителей. Такие ароматы практически не нуждаются в рекламе и производятся ограниченным тиражом, часто из очень редких и дорогих ингредиентов. Благодаря этому у нишевых ароматов более интересная структура и большее разнообразие нот, среди которых встречаются совершенно неожиданные, например, грибы с шампанским. Такие запахи не рассчитаны на широкий круг потребителей.

За селективной маркой обычно стоит один высококвалифицированный парфюмер, который создает ароматы, основываясь на свой вкус. Кроме того, производители нишевых ароматов часто ведут политику, согласно которой ароматы продаются только в концепт-сторах и не проникают в крупные сетевые магазины косметики.

К сожалению, селективная парфюмерия тоже не застрахована от подделок, особенно если это какой-то популярный продукт, например, Gipsy Water от Byredo. Однако настоящий ценитель легко сможет отличить настоящий насыщенный аромат от подделки, а вот новичку в мире селективных ароматов лучше покупать парфюм в проверенных магазинах.