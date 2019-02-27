logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Парфюмерный гороскоп: как выбрать идеальный аромат по знаку зодиака

Астрологические прогнозы – это целая наука. Верьте или нет, но гороскопы готовы рассказать о вас все – и чего ожидать в ближайшем будущем, и какой аромат стоит выбрать на весну. Редакция Passion.ru посовещалась с астрологами и подобрала идеальный парфюм для каждого знака зодиака. Подробности – в нашем материале!

Овен (21 марта — 20 апреля)

Парфюмерная вода Olympéa 30 мл., Paco Rabanne, 4810 руб.

Фото: архив пресс-службы

Открывающие зодиакальный цикл, овны целеустремлены и неутомимы. Кажется, представителям этого знака и горы по колено. Подобно Клеопатре решительные женщины-Овны добиваются всего, чего только захотят. Им наверняка придется по душе парфюмерная вода Olympéa от Paco Rabanne – цветочно-восточная композиция, в которой свежие аккорды лилии и жасмина перекликаются с томной ванилью, манящими нотами сандалового дерева и амбры.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Парфюмерная вода Good Girl Gone Bad Extreme 50 мл., By Killian, 26250 руб.

Фото: архив пресс-службы

Тельцам свойственно благородство, честность и доброта. Женщины-Тельцы сильны духом и в то же время мягки. Будучи спокойными и уравновешенными, они всегда здраво оценивают ситуацию и не принимают поспешных решений. Тем не менее, в душе они неисправимые романтики. Мы предлагаем Тельцам изысканный аромат Good Girl Gone Bad Extreme от Killian. Одновременно невинная и чувственная композиция представляет собой сочетание абрикосовых нот, флердоранжа, абсолюта майских роз и османтуса.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Туалетная вода Live Irrésistible Blossom Crush 30 мл., Givenchy, 4375 руб.

Фото: архив пресс-службы

Близнецы обладают переменчивой натурой. Представители этого знака настолько непостоянны, что порой и сами не знают, чего хотят. Женщине-Близнецу, как никому другому, сложно определиться с ароматом на каждый день. Сегодня ей хочется благоухать как цветочный куст, а завтра ощущать на себе нечто более терпкое. В таком случае туалетная вода Live Irrésistible Blossom Crush от Givenchy станет наиболее подходящим вариантом. Свежий аромат лепестков роз и пионов перекликается с горьковато-сладкой нотой какао-бобов, создавая неповторимую композицию, которая никогда не надоест.

Рак (22 июня — 22 июля)

Парфюмерная вода-спрей Beautiful Belle 30 мл., Estee Lauder, 4940 руб.

Фото: архив пресс-службы

Раки чувствительны и ранимы, щедры и бескорыстны. Хотя женщинам-Ракам свойственна внешняя мягкость и душевное равновесие, внутри них могут кипеть нешуточные страсти. Таким романтичным и одновременно дерзким натурам прекрасно подойдет парфюм Beautiful Belle от Estee Lauder. Аромат открывается фруктово-цветочными нотами: личи, роза и мимоза. В сердце композиции – апельсиновое дерево, гардения и марципановый мускус.

1 из 3

ПредыдущаяЛев (23 июля — 22 августа)
Arrows-right
Лев (23 июля — 22 августа)
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
«Я запретил жене приближаться к ребенку»: реальная история отца-одиночки
43-летняя Шарлиз Терон удивила кардинальным преображением на красной дорожке «Оскара-2019»