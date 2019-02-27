Парфюмерный гороскоп: как выбрать идеальный аромат по знаку зодиака

Близнецы обладают переменчивой натурой. Представители этого знака настолько непостоянны, что порой и сами не знают, чего хотят. Женщине-Близнецу, как никому другому, сложно определиться с ароматом на каждый день. Сегодня ей хочется благоухать как цветочный куст, а завтра ощущать на себе нечто более терпкое. В таком случае туалетная вода Live Irrésistible Blossom Crush от Givenchy станет наиболее подходящим вариантом. Свежий аромат лепестков роз и пионов перекликается с горьковато-сладкой нотой какао-бобов, создавая неповторимую композицию, которая никогда не надоест.

Рак (22 июня — 22 июля)