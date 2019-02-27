Парфюмерный гороскоп: как выбрать идеальный аромат по знаку зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)
Фото: архив пресс-службы
Открывающие зодиакальный цикл, овны целеустремлены и неутомимы. Кажется, представителям этого знака и горы по колено. Подобно Клеопатре решительные женщины-Овны добиваются всего, чего только захотят. Им наверняка придется по душе парфюмерная вода Olympéa от Paco Rabanne – цветочно-восточная композиция, в которой свежие аккорды лилии и жасмина перекликаются с томной ванилью, манящими нотами сандалового дерева и амбры.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Фото: архив пресс-службы
Тельцам свойственно благородство, честность и доброта. Женщины-Тельцы сильны духом и в то же время мягки. Будучи спокойными и уравновешенными, они всегда здраво оценивают ситуацию и не принимают поспешных решений. Тем не менее, в душе они неисправимые романтики. Мы предлагаем Тельцам изысканный аромат Good Girl Gone Bad Extreme от Killian. Одновременно невинная и чувственная композиция представляет собой сочетание абрикосовых нот, флердоранжа, абсолюта майских роз и османтуса.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Фото: архив пресс-службы
Близнецы обладают переменчивой натурой. Представители этого знака настолько непостоянны, что порой и сами не знают, чего хотят. Женщине-Близнецу, как никому другому, сложно определиться с ароматом на каждый день. Сегодня ей хочется благоухать как цветочный куст, а завтра ощущать на себе нечто более терпкое. В таком случае туалетная вода Live Irrésistible Blossom Crush от Givenchy станет наиболее подходящим вариантом. Свежий аромат лепестков роз и пионов перекликается с горьковато-сладкой нотой какао-бобов, создавая неповторимую композицию, которая никогда не надоест.
Рак (22 июня — 22 июля)
Фото: архив пресс-службы
Раки чувствительны и ранимы, щедры и бескорыстны. Хотя женщинам-Ракам свойственна внешняя мягкость и душевное равновесие, внутри них могут кипеть нешуточные страсти. Таким романтичным и одновременно дерзким натурам прекрасно подойдет парфюм Beautiful Belle от Estee Lauder. Аромат открывается фруктово-цветочными нотами: личи, роза и мимоза. В сердце композиции – апельсиновое дерево, гардения и марципановый мускус.