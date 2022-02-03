Как грамотно составить парфюмерный гардероб: инструкция по подбору ароматов

Куда носим аромат

Парфюмерные стилисты предлагают создавать парфюмерный гардероб в зависимости от образа жизни, то есть от того, какими делами чаще всего занят тот или иной человек.

Например, мама двоих детей, совсем малыша и школьника, скорее всего, посещает родительские собрания, спортзал, много времени гуляет с детьми, иногда вечером ходит в ресторан или в кино. Другая женщина — руководитель в крупной компании, светская тусовщица и принципиальная чайлдфри. Больше всего времени она проводит на встречах и в офисе, у нее много вечерних, светских мероприятий. Парфюмерный гардероб двух дам, очевидно, будет отличаться.

Шаг 1. Напишите список, в каких местах и в каких ситуациях вы чаще всего бываете.

Зачем носим аромат

Выбор ароматов определяется потребностями конкретного человека. Это могут быть осознанные или неосознанные потребности. Кто-то хочет быть в центре внимания и поэтому выбирает яркие, шлейфовые духи. Кому-то важно показать окружающим, что он модный, он «в теме»; в этом случае парфюм может быть ультрапопулярным. Парфюмом можно подчеркнуть статус, противопоставить себя обществу, намекнуть на флирт или использовать его как «успокоительное».