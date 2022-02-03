Как грамотно составить парфюмерный гардероб: инструкция по подбору ароматов

Как грамотно составить парфюмерный гардероб: инструкция по подбору ароматовСоветует эксперт
Мила Кретова
Парфюмерный психолог, автор блога @kre.mila
Куда носим аромат
Парфюмерные стилисты предлагают создавать парфюмерный гардероб в зависимости от образа жизни, то есть от того, какими делами чаще всего занят тот или иной человек.
Например, мама двоих детей, совсем малыша и школьника, скорее всего, посещает родительские собрания, спортзал, много времени гуляет с детьми, иногда вечером ходит в ресторан или в кино. Другая женщина — руководитель в крупной компании, светская тусовщица и принципиальная чайлдфри. Больше всего времени она проводит на встречах и в офисе, у нее много вечерних, светских мероприятий. Парфюмерный гардероб двух дам, очевидно, будет отличаться.
Шаг 1. Напишите список, в каких местах и в каких ситуациях вы чаще всего бываете.
Зачем носим аромат
Выбор ароматов определяется потребностями конкретного человека. Это могут быть осознанные или неосознанные потребности. Кто-то хочет быть в центре внимания и поэтому выбирает яркие, шлейфовые духи. Кому-то важно показать окружающим, что он модный, он «в теме»; в этом случае парфюм может быть ультрапопулярным. Парфюмом можно подчеркнуть статус, противопоставить себя обществу, намекнуть на флирт или использовать его как «успокоительное».
Фото: freepik.com
Шаг 2. Послушайте ваши духи и ответьте себе, какие эмоции они у вас вызывают, чем они вам помогают.
Выбираем индивидуальность
В Интернете можно найти многочисленные советы, какой парфюм куда носить. Например, древесные ароматы — в офис, пудровые — на свидания и т. д. Но на практике восприятие запахов и ассоциации, которые вызывают ароматы, очень индивидуальны, поэтому не стоит слепо следовать инструкциям. Если лично у вас древесные ароматы вызывают желание флиртовать и соблазнять, а в ягодных шипрах комфортно работается, слушайте только себя, а не экспертов.
Однако парфюмерный этикет все же соблюдать обязательно. Например, Kirke Tiziani Terenzi можно носить хоть в офис, хоть в фитнес-клуб, но каплю, а не несколько пшиков, чтобы все вокруг знали, какие духи вы предпочитаете.
Шаг 3. Снова послушайте ваши духи и ответьте себе, какие из них с какими местами и событиями ассоциируются. В чем вам комфортно на свидании, а в чем — на прогулке. Духи могут быть вашим ресурсом.
Фото: freepik.com
Лайфхаки по формированию парфюмерного гардероба
Часто бывает так, что днем нужно сосредоточенно поработать в офисе, а вечером блеснуть на вечеринке. Днем вы ответственный сотрудник, а вечером коварная соблазнительница. Скорее всего, для этих ролей нужны разные ароматы. Но принять душ и переодеться между сменой ролей нет возможности.
Для дневных задач выбирайте нестойкие парфюмы в концентрации EDT (туалетная вода) и не наносите их на одежду.
Если днем душа просит яркие духи, а на вечер, наоборот, что-то легкое и прозрачное, нанесите парфюм на шейный платок, который вечером вы просто снимите.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
- В качестве дневных ароматов удобно использовать духи, созданные на основе одной молекулы, — например, Molecules или Not a perfume by Juliette has a gun. С ними можно смело экспериментировать, используя метод наслоения. То есть использовать их как подложку для других ароматов. Кстати, это один из способов создать свой уникальный аромат.
Шаг 4. Оцените стойкость ваших парфюмов, продумайте, в каких количествах их уместно использовать там, где вы планируете в них находиться. При необходимости замените концентрацию с EDP на EDT или наоборот.
Духи-визитка
Бывает так, что в парфюмерном гардеробе просто нет необходимости. У вас может быть один парфюм, которым вы пользуетесь долгие годы в любых ситуациях. У людей, которые с вами общаются, вы давно и прочно ассоциируетесь именно с этим запахом, и в этом есть свое очарование. В этом случае, если есть возможность, стоит купить любимый аромат в разных концентрациях, чтобы его интенсивность всегда была уместной.
Фото: freepik.com