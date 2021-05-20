Шеллак для ногтей: все достоинства и недостатки популярной процедуры
Хороший маникюр – это важная составляющая имиджа каждой женщины. Порой он отражает внутренний мир девушки и ее восприятие действительности. Каждая из нас в тайне надеется, что он долго продержится на ногтях. Но как показывает практика, любой маникюр, созданный в домашних условиях, обречен на короткую, пусть даже и яркую, жизнь. Постоянный контакт с водой, приготовление блюд на кухне, занятия спортом, игры с детьми – испытания не из легких. В результате лак трескается и скалывается, несмотря на защитное покрытие или использование техники запечатывания ногтя.
Чего только ни придумали профессионалы бьюти-индустрии для того, чтобы создать стойкий маникюр. И жизнь многих изменилась, когда появилось чудо-изобретение – шеллак. По сути, это гель и лак в одном флаконе. Во время процедуры вам не наращивают ногти, а всего лишь наносят цветное покрытие, которое не только держится долгое время, но и укрепляет ваши собственные ногти.
Что такое шеллак и как его делают
Фото: freepik
Шеллак смотрится на ногтях гораздо насыщеннее любого лака, даже если вы делаете френч. Палитра, которую предлагает производитель, включает в себя все цвета радуги, обязательно присутствуют оттенки, модные в этом сезоне.
Шеллак - это салонная процедура, сделать ее в домашних условиях можно только при наличии определенного образования, инструментов и специальной лампы. Ведь покрытие застывает только под воздействием УФ-лучей. Процедура по нанесению шеллака с виду кажется простой, но занимает время и проходит в несколько этапов, один за другим:
Фото: shutterstock
- Нанесение цветного эластичного лака по специальной технике, в один слой.
- Повторная сушка УФ-лампой.
- Нанесение последнего слоя шеллака. При этом край ногтя запечатывается (лак наносится по кромке ногтя).
- Закрепление последнего слоя УФ-лампой.
- Удаление излишков лака вокруг ногтей, если таковые имеются.
- Нанесение масла на кутикулу. Под воздействием УФ-лучей кожа сохнет, масло смягчает ее.
Как видите, процедура довольно сложная, поэтому, если вы не уверены в своих силах, не пробуйте делать шеллак самостоятельно.
Плюсы и минусы шеллака
«Неоспоримый плюс долговременного покрытия состоит в том, что вам не придется задумываться о состоянии маникюра в течение 3-4 недель. Ваши ногти будут под защитой от вредных воздействий внешней среды, бытовой химии и механических повреждений.
Когда речь заходит о гель-лаке, самое популярное заблуждение – это обязательный перерыв между сеансами носки. Желание «дать ногтям подышать и отдохнуть» никак не оставит современных женщин. Хотелось бы раз и навсегда развеять этот миф. Ногтевая пластина не имеет дыхательной системы и не устает от любого типа покрытия, поэтому перерыв делать не обязательно.
Из минусов можно назвать только два: некачественный материал и низкая квалификация мастера, который выполняет маникюр с покрытием. Неправильная обработка и подготовка пластины перед покрытием может привести к расслоению и повреждению ногтей. А некачественные материалы могут вызвать сильнейшую аллергию. Поэтому тщательно выбирайте специалистов, которым доверяете свои ручки. От профессионализма мастера и от того, с какими материалами он работает, зависит не только качество покрытия, но и здоровье ваших рук».
Фото: shutterstock.com
Минусы шеллака
Высокая цена
Шеллак - недешевая процедура, порой по стоимости приравнивается к стандартному наращиванию. К тому же это покрытие тоже нуждается в коррекции, а она достаточно затратная. Если у вас ногти растут с космической скоростью, то вам нужно будет часто прибегать к коррекции, дома самостоятельно ее сделать нельзя.
Заболевания ногтей
С виду покрытие кажется стойким, что нам и обещает производитель. Однако шеллак подвержен температурным коллизиям. Например, когда мы убираем в резиновых перчатках, принимаем ванну или моем посуду, наш ноготь под воздействием тепла и влаги расширяется, затем снова сужается, принимая естественную форму.
Такая деформация ногтевой пластины может вызвать незаметные глазу микротрещины в покрытии. Через трещины под слой шеллака могут попасть грязь, вода, а это прекрасные условия для размножения бактерий. А поскольку шеллак - покрытие долгоиграющее, вредоносным существам хватит времени, чтобы отпраздновать новоселье и начать свою подрывную деятельность по истреблению здоровья ногтей. Самое безобидное, что вы можете в итоге получить - это грибок.
«Покрытие гель-лаком - одна из самых популярных и востребованных услуг любого салона красоты. Если говорить о достоинствах долговременного покрытия, то их неоспоримо много: держится до трех недель, укрепляет тонкую и ломкую ногтевую пластику, позволяет «волнистой» поверхности выглядеть более гладко, что придает привлекательность маникюру. Минусы: возможна аллергическая реакция. Это при условии, что ваш мастер маникюра работает на качественных и безопасных материалах. Главное следить, чтобы в составах отсутствовали опасные и явно токсичные ингредиенты: камфора, дибутилфталат, формальдегид, формальдегидные смолы, толуол, ксилол.
Ни в коем случае не пытайтесь оторвать покрытие, вы можете нарушить верхние слои кератина. Но каждая девушка может оказаться в безвыходной ситуации и самостоятельно снять гелевое покрытие. Если вы понимаете, что после этого ваша ногтевая пластина нуждается в восстановлении и укреплении, то рекомендую нанести укрепляющее лаковое покрытие. Эффективное восстановление поврежденной ногтей пластины подразумевает курс от 20 до 28 дней!»
Фото: Shutterstock, freepik
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