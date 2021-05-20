Шеллак для ногтей: все достоинства и недостатки популярной процедуры

Хороший маникюр – это важная составляющая имиджа каждой женщины. Порой он отражает внутренний мир девушки и ее восприятие действительности. Каждая из нас в тайне надеется, что он долго продержится на ногтях. Но как показывает практика, любой маникюр, созданный в домашних условиях, обречен на короткую, пусть даже и яркую, жизнь. Постоянный контакт с водой, приготовление блюд на кухне, занятия спортом, игры с детьми – испытания не из легких. В результате лак трескается и скалывается, несмотря на защитное покрытие или использование техники запечатывания ногтя.

Чего только ни придумали профессионалы бьюти-индустрии для того, чтобы создать стойкий маникюр. И жизнь многих изменилась, когда появилось чудо-изобретение – шеллак. По сути, это гель и лак в одном флаконе. Во время процедуры вам не наращивают ногти, а всего лишь наносят цветное покрытие, которое не только держится долгое время, но и укрепляет ваши собственные ногти.

Что такое шеллак и как его делают