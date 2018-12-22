3 варианта новогоднего маникюра, которые вы сможете повторить самостоятельно

Для истинных поклонниц минимализма мы приготовили сдержанный маникюр в стиле Negative Space. Чтобы создать новогоднее настроение, используйте яркие оттенки, которые ассоциируются с новым годом, – зеленый, красный, золотой и серебряный. Не забывайте и про стильные новогодние нейл-арты. Абстрактная серебряная ель на темно-зеленом фоне – наш фаворит. Такой вариант не будет смотреться вычурно, но при этом окружит вас атмосферой праздника.

Праздничная пора – идеальные время попробовать маникюр с зеркальной или радужной втиркой. Совет редакции Passion.ru: не стоит делать абсолютно все ногти стальными, на указательном и безымянном пальце можно нарисовать серебряные звезды или снежинки на снежном фоне.

За помощь в организации съемки благодарим сеть салонов Маникюрофф!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: VOSTOK/Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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