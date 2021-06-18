Маникюр для начинающих: полезные советы и подсказки от экспертов

Чтобы руки и ногти всегда выглядели ухоженными, нужно примерно один раз в неделю делать маникюр. Эту процедуру может выполнить мастер в салоне красоты – быстро и аккуратно. Но у одних нет возможности делать маникюр в салоне, у других времени и желания. Мы советуем научиться делать маникюр дома самостоятельно. Немного практики - и ваши ногти будут выглядеть так, словно вы регулярно посещаете салон красоты!

Виды маникюра

Существует множество видов маникюра и прежде всего, стоит определить, какой подходит вам больше всего.

Обрезной, или классический

В процедуру классического маникюра входит удаление кутикулы с помощью металлических щипчиков или острых маникюрных ножниц. Обрезной маникюр подойдет обладательницам грубой и толстой кутикулы. Этот вид наиболее травматичный. По неосторожности вы можете пораниться, обрезать слишком много кожи. Из-за этого может возникнуть воспаление, а кутикула еще больше загрубеет и начнет расти более интенсивно.