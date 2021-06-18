Маникюр для начинающих: полезные советы и подсказки от экспертов
Чтобы руки и ногти всегда выглядели ухоженными, нужно примерно один раз в неделю делать маникюр. Эту процедуру может выполнить мастер в салоне красоты – быстро и аккуратно. Но у одних нет возможности делать маникюр в салоне, у других времени и желания. Мы советуем научиться делать маникюр дома самостоятельно. Немного практики - и ваши ногти будут выглядеть так, словно вы регулярно посещаете салон красоты!
Виды маникюра
Существует множество видов маникюра и прежде всего, стоит определить, какой подходит вам больше всего.
- Обрезной, или классический
В процедуру классического маникюра входит удаление кутикулы с помощью металлических щипчиков или острых маникюрных ножниц. Обрезной маникюр подойдет обладательницам грубой и толстой кутикулы. Этот вид наиболее травматичный. По неосторожности вы можете пораниться, обрезать слишком много кожи. Из-за этого может возникнуть воспаление, а кутикула еще больше загрубеет и начнет расти более интенсивно.
- Необрезной (европейский)
Фото: pexels
Такой вид маникюра предусматривает удаление кутикулы с помощью специального средства на основе мягких кислот (молочной и фруктовой). Необрезной маникюр подходит для женщин с тонкой и нежной кожей рук. Средство растворяет кутикулу безболезненно и деликатно.
Весь процесс занимает, куда меньшее время, чем при классическом маникюре. Однако такой способ удаления кутикулы не подходит обладательницам чувствительной кожи, так как на компоненты средства может возникнуть аллергия.
12 инструментов, необходимых для маникюра
Этот арсенал просто необходим для выполнения качественного маникюра.
1. Острые маникюрные ножницы
Если вы планируете радикально изменить длину своих ногтей, то маникюрные ножницы будут кстати.
2. Пилка для ногтей
Не используйте металлические пилки, они травмируют ногти, которые потом начинают слоиться. Лучше приобрести стеклянную пилку или пилку на картонной основе с мелкозернистым абразивным покрытием. Первые, кстати, прослужат вам гораздо дольше вторых.
3. Металлические щипчики, если вы делаете обрезной маникюр.
При покупке щипчиков обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Те, что сделаны из хирургической стали, дольше останутся острыми.
4. Палочка из апельсинового дерева или металлическая лопатка, которыми вы будете отодвигать кутикулу.
5. Необходимые средства для ванночки:
- оливковое масло,
- морская соль,
- эфирные масла и прочее.
Фото: freepik
6. Жидкость для снятия лака
Выбирайте ту, что не содержит ацетона. Такая жидкость легко и мягко удалит лак с ногтей и при этом не повредит их. Если же у вас есть жидкость для снятия лака с ацетоном, то специалисты советуют добавить в нее немного глицерина. Он удержит влагу внутри ногтей, которую обычно «забирает» ацетон, и не позволит испортить ногти. Удалить лак с ногтей с помощью этого коктейля также легко.
7. Ватные шарики или диски
Помогают удалить лак с ногтей и вокруг ногтевого ложа.
8. Смягчающее масло для кутикулы
Наносится перед процедурой ее удаления.
9. Средство для удаления кутикулы
Помогает быстро удалить кутикулу без помощи ножниц.
10. Крем для рук
Необходимо использовать постоянно, чтобы кожа была мягкой, не шелушилась.
11. Базовое покрытие и закрепитель
Позволяют лаку дольше продержаться на ногтях.
12. Лак для ногтей
Лучше всего иметь большой ассортимент, чтобы выбрать под настроение и ансамбль одежды.
Техника выполнения маникюра: 4 этапа
Если вы будете соблюдать все этапы выполнения маникюра, ваши ногти будут выглядеть красивыми и здоровыми.
1. Ванночка
Если вы решили делать обрезной маникюр, обязательно сделайте ванночку для рук. Такая процедура размягчит кутикулу, и ее можно будет удалить легко и без травм.
Налейте в миску горячей воды столько, чтобы можно было полностью погрузить в нее пальцы. Добавьте две-три столовые ложки оливкового масла, две столовые ложки бесцветной морской соли, несколько капель эфирного масла (например, лимонного, которое осветляет пожелтевшую ногтевую пластину).
Фото: freepik
Масло смягчит кожу и напитает ваши ногти ценными витаминами, а соль сделает их крепкими. Погрузите в этот раствор пальцы и держите примерно 10 минут. Как только кутикула станет мягкой, приступайте к ее удалению.
2. Удаление кутикулы
Вынимая по одному пальчику, лопаткой или палочкой отодвиньте кутикулу к основанию ногтя.
Фото: freepik
Действовать нужно с достаточным усилием, однако, не перестарайтесь – можно повредить основание ногтя. Затем с помощью острой стороны палочки или лопатки, вычистите из-под кутикулы остатки кожицы.
Фото: pexels
Если остались зазубрины, удалите их с помощью щипчиков. Щипчиками нужно откусывать кожицу, а не отрывать ее. Так вы избежите порезов.
Фото: freepik
При необрезном маникюре кутикулу удаляют с помощью специального средства – cuticle remover.
Нанесите гель вокруг ногтя, не забывая и про область под ногтем.
Затем аккуратно с помощью палочки удалите средство вместе с растворенной кутикулой.
Наносить его лучше не на все пальцы, так как ремувер довольно быстро сохнет. Обрабатывайте по два ногтя.
Многие мастера по маникюру советуют наносить средство для удаления кутикулы на ногти, покрытые лаком. Так как некоторые из них обладают довольно агрессивным составом, который разрушающе воздействует на ногтевую пластину.
3. Коррекция формы ногтей
Если вы решили максимально укоротить свои ногти, воспользуйтесь маникюрными ножницами. Состригайте ногти одним уверенным движением.
Выберите будущую форму ногтя. Их существует несколько: заостренная, стилетто, овальная, квадратная, круглая. Если у вас длинные крепкие ногти, то вы можете позволить себе заостренную форму ногтей. А если вы – обладательница слабых ногтей, то им лучше придать квадратную форму.
Фото: freepik
Подпиливая ногти, направляйте пилку в одну сторону, чтобы ногти не слоились. Обратите внимание на то, чтобы все ногти были одинаковой длины.
4. Нанесение лака и уход
Фото: freepik
Чтобы лак ложился ровно, не заходил за границы ногтя, следуйте этой инструкции:
Фото: архив пресс-служб
- Для начала обезжирьте ногти с помощью средства для снятия лака, чтобы декоративное покрытие легло ровно и без пузырьков.
- Нанесите базовое покрытие, которое не только убережет их от пожелтения и вредного воздействия лака для ногтей, но и выровняет поверхность ногтя.
- Теперь возьмите немного лака на кисточке. Проведите кисточкой от основания к краю ногтя.
- Второй и третий мазок сделайте также от основания ногтя, выводя кисточкой своеобразную дугу, к его краям.
- В конце воспользуйтесь закрепляющим покрытием, которое придаст маникюру блеск и продлит его жизнь.
- Если вы торопитесь, воспользуйтесь так называемой «сушкой». Всего однак капля "сушки" у основания ногтя - и лак высохнет практически моментально.
- Если вы зашли за край ногтя, подкорректируйте несовершенства с помощью маленькой кисти, ватной палочки и средства для снятия лака.
- Не забывайте постоянно пользоваться увлажняющим или питательным кремом для рук, который избавит кожу от сухости и шелушения. Кроме того, ухаживайте за кутикулой. Используйте питательное масло, которое следует втирать в кутикулу до полного впитывания, и она всегда будет выглядеть аккуратно.
Фото: pexels
«Уход за руками, несомненно, очень важен. Но, к сожалению, сделать полноценный маникюр в домашних условиях невозможно. Во-первых, когда мы сами пытаемся сделать себе маникюр, велика вероятность получения травм и, как следствие, занесения инфекции, потому что дома у нас нет условий для организации процесса стерилизации инструментов. Мы всегда рекомендуем обращаться в салон, где профессионалы своего дела правильно и качественно проведут процедуру маникюра и педикюра. В домашних же условиях вы сможете поддерживать красоту ваших рук. Для этого вам понадобится пилка, апельсиновая палочка и масло. Пилкой для ногтей можно скорректировать форму, апельсиновой палочкой осторожно отодвинуть кутикулу и затем втирающими массажными движениями нанести на нее масло. Не забывайте ухаживать за кожей и наносить ежедневно питательный или увлажняющий крем. Этих простых действий будет достаточно, чтобы ваши ручки сияли и в перерывах между посещением салонов».
Фото: freepik, pexelsh
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