На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)
Неудержимая воля к победе и лидерские качества представительниц сильного Овна могут быть подчеркнуты в полной мере только темным градиентом. Один цвет будет плавно перетекать в другой, светлея ближе к кончикам ногтей. Вы можете придерживаться одной цветовой гаммы или переходить в совершенно другой яркий цвет. Мы всецело голосуем за горизонтальный градиент с использованием двух-трех цветов единой гаммы. Особенно эффектно смотрится плавный переход от белого к серому или черному.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Стабильность и железобетонную надежность Тельцов подчеркнет втирка. Ногти покрываются мельчайшей пылью, которая втирается в пластину специальным спонжем до зеркального блеска. Пусть описание вас не пугает: это абсолютно безвредно и никак не отразится на здоровье ногтей.
Такой маникюр отлично смотрится на ногтях квадратной формы и средней длины. Выгодно играет холодными красками цветовая гамма под названием «северное сияние» и пудра с эффектом хамелеона «майский жук».
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Любознательные Близнецы любят исследовать все вокруг. Их собственные ногти не исключение, поэтому мы предлагаем использовать технику «сухоцветы». При ее создании используются настоящие микроцветочки, лепесточки и веточки, которые были засушены специальным образом.
Близнецы — утонченные натуры, они обожают украшать жизнь цветами, так что идея с гербарием на ногтях точно придется им по вкусу. Тем более что натуральные цветы имеют большое количество разных форм и расцветок, не ограничивают в выборе подложки, а еще ваш маникюр точно получится уникальным, ведь к его созданию приложила руку сама природа.
Рак (22 июня — 22 июля)
Раки — тонкие натуры, нежные и ранимые. Вам просто необходимо, чтобы вас окружали удобные вещи, которые не будут выводить из душевного равновесия. Мы рекомендуем придерживаться сдержанной классики: красный лак в стиле ретро на коротких ногтях всегда был бессмертным трендом. Этот вариант точно не будет смотреться скучно и однообразно. К тому же красный цвет идеально передаст яркое летнее настроение.