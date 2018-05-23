На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака

Стабильность и железобетонную надежность Тельцов подчеркнет втирка. Ногти покрываются мельчайшей пылью, которая втирается в пластину специальным спонжем до зеркального блеска. Пусть описание вас не пугает: это абсолютно безвредно и никак не отразится на здоровье ногтей.

Такой маникюр отлично смотрится на ногтях квадратной формы и средней длины. Выгодно играет холодными красками цветовая гамма под названием «северное сияние» и пудра с эффектом хамелеона «майский жук».

Близнецы (21 мая — 21 июня)