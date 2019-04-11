Слишком длинные ногти, объемный узор и еще 5 идей маникюра, о которых вам лучше забыть раз и навсегда

Нейл-дизайн развивается бурными темпами. Каждый сезон мастера и дизайнеры на Неделях мод предлагают нам все новые и новые идеи. Однако вместе с тем реальность диктует свои правила: некоторые тренды в маникюре безнадежно устарели, потому пора их решительно отправить в бан и забыть о них до тех пор, пока мода не совершит очередной виток.