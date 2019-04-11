Слишком длинные ногти, объемный узор и еще 5 идей маникюра, о которых вам лучше забыть раз и навсегда

Редакция Passion.ru уже рассказывала о самом модном маникюре теплого сезона 2019, на сей раз мы проанализировали ситуацию и составили список антитрендов, которые безнадежно устарели.
Очень длинные наращенные ногти
Невероятно длинные ногти-когти практически никогда не ассоциируются с натуральностью, которая сейчас в абсолютном приоритете. Потому просто забудьте! Аккуратные короткие или умеренной длины ногти – вот что сейчас в тренде.
Маникюр с объемной акриловой лепкой
Этот тренд пережил свой пик популярности в начале 2000-х, но с тех пор прошло немало лет и он отправился на обочину моды вместе с наращенными ногтями, на которых преимущественно и красовался акриловый виноград, объемные цветы и еще более гротескная лепнина. На этой же обочине оставьте многочисленные вариации аквариумного дизайна.
Слишком яркая роспись ногтей
Еще один важный тренд сезона – графичность, потому рисунки на ногтях должны быть изящными и сдержанными. Не надо каждый ноготь расписывать под хохлому, иногда достаточно лишь нескольких изящных штрихов или тонких полосок, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.