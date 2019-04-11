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Слишком длинные ногти, объемный узор и еще 5 идей маникюра, о которых вам лучше забыть раз и навсегда

Нейл-дизайн развивается бурными темпами. Каждый сезон мастера и дизайнеры на Неделях мод предлагают нам все новые и новые идеи. Однако вместе с тем реальность диктует свои правила: некоторые тренды в маникюре безнадежно устарели, потому пора их решительно отправить в бан и забыть о них до тех пор, пока мода не совершит очередной виток.

Редакция Passion.ru уже рассказывала о самом модном маникюре теплого сезона 2019, на сей раз мы проанализировали ситуацию и составили список антитрендов, которые безнадежно устарели.

Очень длинные наращенные ногти

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Фото: vostock-photo/shutterstock
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Невероятно длинные ногти-когти практически никогда не ассоциируются с натуральностью, которая сейчас в абсолютном приоритете. Потому просто забудьте! Аккуратные короткие или умеренной длины ногти – вот что сейчас в тренде.

Маникюр с объемной акриловой лепкой

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Фото: instagram.com
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Этот тренд пережил свой пик популярности в начале 2000-х, но с тех пор прошло немало лет и он отправился на обочину моды вместе с наращенными ногтями, на которых преимущественно и красовался акриловый виноград, объемные цветы и еще более гротескная лепнина. На этой же обочине оставьте многочисленные вариации аквариумного дизайна.

Слишком яркая роспись ногтей

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Фото: vostock-photo/shutterstock
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Еще один важный тренд сезона – графичность, потому рисунки на ногтях должны быть изящными и сдержанными. Не надо каждый ноготь расписывать под хохлому, иногда достаточно лишь нескольких изящных штрихов или тонких полосок, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

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