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Море зовет: 3 идеи летнего маникюра для отпуска

На отпуск в жарких странах и летний отдых у нас осталось чуть больше месяца, да и это время пролетит незаметно. Редакция Passion.ru подобрала для вас три необычных варианта летнего маникюра. Нейл-арт от классического до самого провокационного ждет вас в нашем видео!

Negative Space

Дизайн на ногтевой пластине, покрытой только прозрачным лаком, мастера маникюра называют Negative Space. Мы предлагаем добавить немного геометрии и пастельных цветов. Не обязательно создавать четко очерченный контур из фигур. Края можно растушевать в левую незаметную дымку и создать градиент от цветного края к прозрачному лаку.

Флористика

Флористические дизайны тоже могут быть утонченными. Техника рисования цветов из лепестков на нейтральной подложке - идеальный вариант, который поможет создать стильный и сдержанный маникюр. Чтобы добавить яркости, лепестки лучше рисовать в насыщенных оттенках.

Нейл-арт на больших пальцах

Все мы знаем, что с нейл-артом лучше не перебарщивать. Рисунки на больших пальцах не слишком бросаются в глаза и выглядят лаконично. Запомните, что подложка для нейл-арта не должна отличаться по цвету от покрытия на остальных ногтях. Самые смелые могут поэкспериментировать с провакационными дизайнами. Один из таких ждет вас в самом конце нашего видео.

За помощь в организации съемки благодарим бренд BANDI!

Текст: Дарья Солодовникова

Дизайн: Ника Матвеева, ведущий технолог BANDI, Багир Хасанов, технолог BANDI

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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