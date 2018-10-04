Модный макияж: 5 главных трендов наступившей осени

Если ваша кожа светлая с розовым или голубым подтоном, выбирайте холодные кофейные оттенки, если золотистая или смуглая – вам подойдут теплые ореховые и темно-терракотовые.

Перед нанесением макияжа воспользуйтесь базой для губ, которая выравняет поверхность и увеличит стойкость помады. Карандашом в тон аккуратно очертите контур. Коричневую помаду стоит наносить плотным слоев.

2. Дрейпинг