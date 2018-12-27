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Вечерний макияж, который привлечет к вам удачу в новом году

Новый год к нам мчится, а значит, настала пора выбирать идеальный макияж для самой главной ночи года. Редакция Passion.ru собрала подробную видеоинструкцию по мейк-апу, который непременно привлечет к вам удачу в год Желтого поросенка. Все подробности уже ждут вас в нашем видео!

Вечерний макияж лучше начинать с глаз, тогда осыпавшиеся тени или неаккуратный мазок туши не испортят идеальный тон, который вы создали до этого. Если хотите, чтобы год прошел удачно, не пренебрегайте цветами главного талисмана года – желтым, оранжевым и золотым. Вы можете сделать сияющий акцент на середине подвижного века золотым шиммером, если предпочитаете нейтральный макияж. Поклонницам яркого мейк-апа и smoky eyes мы советуем сперва подготовить фиолетовую яркую подложку для золотых мерцающих теней: так ваш вечерний бьюти-образ получится более праздничным и ярким.

Затемните коричневыми тенями складку века и уголок глаза. Чтобы добавить глазам глубины и выразительности, прорисуйте межресничное пространство черным или фиолетовым жирным карандашом и растушуйте средство по направлению ко внешнему уголку глаза.

Перед нанесением тона не забудьте про увлажняющий крем: он поможет скрыть все шелушения и подготовит кожу к нанесению последующих средств. Консилером замаскируйте темные круги под глазами.

Еще больше полезных советов вы найдете в нашем видео!

Текст: Дарья Солодовникова

Make-up: Дарья Луканова

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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