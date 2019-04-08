Акцент на губы, дрейпинг, стрелки геометрической формы и другие бьюти-тенденции нового сезона

Если говорить о тенденции в такой, казалось бы, узкой области, как макияж, то стоит сразу, уже традиционно, выделить три категории: глаза, губы, кожа. И, забегая вперед, оговоримся, в каждой из них – в моде минимализм!
Главные тенденции в тоне кожи
Этой весной главная задача макияжа – показывать природную красоту лица, без видимых слоев и плотных текстур. Потому главный акцент – на уход: следует выбирать косметические продукты с максимально богатым составом.
Стойкость, пластичность и увлажнение – вот три ключевых слова для описания идеального тона. Выбирайте жидкие текстуры хайлайтеров, кремовые тени и румяна, и по возможности откажитесь от пудры. В крайнем случае, если кожа склонна к жирности, используйте ее локально, в тех зонах, где блеск будет излишним.
Этот тренд на nude skin, натуральную кожу и увлажнение коррелируется с глобальной темой нехватки воды, развитием фото- и видеотехники, способной передавать мельчайшие черты лица и трендом на уникальность. В след за Dior многие косметические гиганты расширили линейки тональных средств от 4-х до нескольких десятков – теперь любая девушка в мире может легко подобрать свой уникальный оттенок тона, не только в профессиональных марках, но и в люксе, и в массмаркете. Уже не нужно стремиться к чему-то одному, например, быть сильно загорелым или худым.
На смену скульптурованию пришло увлечение дрейпингом: румяна теперь полноценный и иногда единственный акцент в макияже. Не бойтесь ярких цветов, можно позволить себе многое – от неоновых оттенков оранжевого на скулах до фуксии и нежнейшего розового у висков. Оставьте холодный коричневый скульптор до лучших времен. А вот бронзирующую пудру можно использовать – исключительно там, где тело и лицо загорает быстрее всего – по центру лба, горизонтали, захватывающей спинку носа и щечки, на плечах, ключицах, подбородке. Используйте самую мягкую, нежную кисть для легчайшего вуального нанесения.
Главные тенденции в макияже губ
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вы любите красный – ликуйте! Он по-прежнему с нами и, похоже, никуда не денется! Любые оттенки, какие вам нравятся, текстуры – от плотных до полупрозрачных тинтов. Дополнить образ можно густо покрашенными ресницами либо не трогать их вовсе, сделав акцент только на губах и идеальной коже. Если любите матовые помады, помните – они сушат. Хорошо увлажните губы бальзамом до нанесения (излишки потом снимите салфеткой) и после снятия. Можно завершить ритуал очищения ночной маской для губ.
Главные тенденции в макияже глаз
Стрелки
Стрелки этой весной приобретают разнообразные геометрические формы. Тут все ограничивается лишь вашей фантазией и смелостью. Можно соединить классическую стрелку и складку верхнего века, получив необычную графику. Можно прорисовать только складку подвижного верхнего века усилить ее яркой линией. Можно цитировать Твигги и ее ресницы-палочки, как на показе Prada сделала Пэт МакГрат, можно подчеркивать только нижнее веко – все, что угодно, все, что придет вам в голову. Если вы решите играть в эту игру, помните – это должен быть единственный акцент вашем макияже. Не ограничивайтесь черной подводкой или карандашом, попробуйте белый или любой яркий цвет, какой вам нравится, выбирайте контрастный вашей радужке: циан – для карих, оранжевый – для голубых кирпичный или винный – для зеленых.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Тени
На показах мы видели много примеров использования ярких, плотных моноцветов на верхнем подвижном веке – это отличный вариант для лета. Выбирайте кремовые, хорошо пигментированные текстуры – их проще всего наносить. Или карандаши, которые хорошо растушевываются и довольно быстро фиксируются, например, Urban Decay 24/7. Для стойкости их можно зафиксировать рассыпчатыми тенями тон в тон или прозрачной пудрой. А если хочется быть девушкой в стиле «гранж» – ничего не фиксируйте и залейте сверху прозрачным глоссом для век.
Арт-акценты
- Весной и летом 2019 в моде один акцент – глаза, губы или скулы. Выберите что-то одно и почувствуйте себя художником графиком или минималистом.
- Любите глиттер и стразы – прекрасно! Выложите их по форме стрелки, для фиксации используйте специальную базу или клей для ресниц.
- Золото – тоже отлично! Вместо теней на верхнем веке или как подводка по нижнему. На губах металлик носить не стоит. А вот золотистый хайлайтер на скулах смотрится супер!
- Можно дополнять повседневный макияж маленькими деталями – штрихами или яркими точками, акцентно поставленными у переносицы, во внешних уголках глаз, или имитирующими веснушки. Главное помните: макияж, как и образ в целом, должен быть контекстным, не забывайте, кто вы и куда идете.
Когда вы думаете о весеннем макияже, вы, вероятно, думаете о сияющей коже или теплых, подсвеченных бронзером скулах, а также нежных пастельных оттенках. И вы будете правы – все это в моде весной 2019! Но не только.
Этой весной, чтобы выглядеть модно, делайте макияж с одним ярким акцентом.
Сияющую изнутри, натуральную и ухоженную кожу, на которой не виден тон вам поможет создать стойкое тональное средство с эффектом сияния, например, L’Essentiel. Наносите его на омолаживающую-масло сыворотку специальной кистью-кабуки от центра лица. Средство выровняет тон кожи, при этом придаст ей сияние и лоск. После нанесения тонального средства добавьте к макияжу один яркий акцент, например:
- Матовая помада сочного красного и кораллового оттенка. Коралл в этом году пользуется особенной популярностью, ведь это цвет года 2019 по версии Pantone.
- Или подчеркните глаза креативной графичной стрелкой. Вдохновитесь модными показами и современной графикой, рисуйте стрелки в виде треугольников, параллельных линий и абстракций.
- Тени для глаз нежных пастельных акварельных оттенков – выбор самых романтичных натур. Тут можно использовать румяна или хайлайтер.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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