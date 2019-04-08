Акцент на губы, дрейпинг, стрелки геометрической формы и другие бьюти-тенденции нового сезона

Если говорить о тенденции в такой, казалось бы, узкой области, как макияж, то стоит сразу, уже традиционно, выделить три категории: глаза, губы, кожа. И, забегая вперед, оговоримся, в каждой из них – в моде минимализм!

Главные тенденции в тоне кожи

Этой весной главная задача макияжа – показывать природную красоту лица, без видимых слоев и плотных текстур. Потому главный акцент – на уход: следует выбирать косметические продукты с максимально богатым составом.

Стойкость, пластичность и увлажнение – вот три ключевых слова для описания идеального тона. Выбирайте жидкие текстуры хайлайтеров, кремовые тени и румяна, и по возможности откажитесь от пудры. В крайнем случае, если кожа склонна к жирности, используйте ее локально, в тех зонах, где блеск будет излишним.

Этот тренд на nude skin, натуральную кожу и увлажнение коррелируется с глобальной темой нехватки воды, развитием фото- и видеотехники, способной передавать мельчайшие черты лица и трендом на уникальность. В след за Dior многие косметические гиганты расширили линейки тональных средств от 4-х до нескольких десятков – теперь любая девушка в мире может легко подобрать свой уникальный оттенок тона, не только в профессиональных марках, но и в люксе, и в массмаркете. Уже не нужно стремиться к чему-то одному, например, быть сильно загорелым или худым.

На смену скульптурованию пришло увлечение дрейпингом: румяна теперь полноценный и иногда единственный акцент в макияже. Не бойтесь ярких цветов, можно позволить себе многое – от неоновых оттенков оранжевого на скулах до фуксии и нежнейшего розового у висков. Оставьте холодный коричневый скульптор до лучших времен. А вот бронзирующую пудру можно использовать – исключительно там, где тело и лицо загорает быстрее всего – по центру лба, горизонтали, захватывающей спинку носа и щечки, на плечах, ключицах, подбородке. Используйте самую мягкую, нежную кисть для легчайшего вуального нанесения.

Главные тенденции в макияже губ