Офисный макияж по всем правилам: секреты, которые вам пригодятся

Настала весна, на пороге 8 марта, и, возможно, у вас появилось желание освоить новый трендовый макияж на каждый день и стать настоящей королевой офиса. Нюдовый мейк-ап глаз сочетании с тонкими стрелками — идеальный вариант для того, чтобы подчеркнуть взгляд и добавить ему глубины и выразительности.

Помните, что даже макияж для офиса можно сделать женственным и соблазнительным, не нарушая дресс-код. Например, подвести контур губ бордовыми или коричневым карандашом и растушевать к центру, чтобы создать модный эффект градиента и добавить объема. То же касается и контуринга: излюбленный прием Insta-дивы Ким Кардашьян можно адаптировать под трудовые будни, главное — не переборщить с количеством используемого бронзера. Финальный штрих — румяна — необходим всем красоткам, которые пережили тяжелую зиму и сейчас хотят сиять здоровьем и красотой.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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