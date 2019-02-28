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Оригинальные идеи для весеннего маникюра, которые пригодятся и вам

В первый весенний день редакция Passion.ru решила порадовать своих читательниц новыми дизайнами маникюра, которые идеально подойдут для теплого сезона. Смотрите наше видео и не забудьте взять пару идей на заметку!

Весной маникюрным балом будет править геометрия: особенно актуальны прямоугольные и квадратные орнаменты и контурные фигуры. Вы можете сделать продольные яркие полоски на нейтральной подложке молочного или нюдового цвета. Такой дизайн не только будет смотреться аккуратно, элегантно и свежо, но ещё и визуально удлинит и сузит ногти.

Впрочем, не стоит забывать и о рисунках: в моду вернутся глаза. Рисовать их на каждом пальце мы не рекомендуем, иначе вы рискуете перегрузить дизайн ненужными деталями. Впрочем, сочетать рисунки можно с такой техникой как negative space или геометрическими фигурами.

Мраморные ноги – тренд в маникюре, который не теряет своих позиций, уже несколько сезонов подряд. Сделать его в домашних условиях едва ли получится, ведь рисунок делают на мокром топовом покрытии, чтобы создать эффект размытых плавных линий, но за такой красотой можно и в салон сходить.

Лаки, которые помогут вам повторить дизайны в домашних условиях мы собрали в нашей галерее!

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Лак для ногтей с блестками Argento, Kure Bazaar, 1370 руб.

Фото: архив пресс-службы
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Лаки, которые помогут вам повторить дизайны в домашних условиях мы собрали в нашей галерее!

За помощь в организации съемки благодарим салон красоты Mrs. Right.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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