Оригинальные идеи для весеннего маникюра, которые пригодятся и вам

Весной маникюрным балом будет править геометрия: особенно актуальны прямоугольные и квадратные орнаменты и контурные фигуры. Вы можете сделать продольные яркие полоски на нейтральной подложке молочного или нюдового цвета. Такой дизайн не только будет смотреться аккуратно, элегантно и свежо, но ещё и визуально удлинит и сузит ногти.

Впрочем, не стоит забывать и о рисунках: в моду вернутся глаза. Рисовать их на каждом пальце мы не рекомендуем, иначе вы рискуете перегрузить дизайн ненужными деталями. Впрочем, сочетать рисунки можно с такой техникой как negative space или геометрическими фигурами.

Мраморные ноги – тренд в маникюре, который не теряет своих позиций, уже несколько сезонов подряд. Сделать его в домашних условиях едва ли получится, ведь рисунок делают на мокром топовом покрытии, чтобы создать эффект размытых плавных линий, но за такой красотой можно и в салон сходить.

Лаки, которые помогут вам повторить дизайны в домашних условиях мы собрали в нашей галерее!