Откуда, как не из США, приходят к нам бьюти-тренды?! Как красить глаза и губы, какими средствами для этого пользоваться и на какие части лица делать акцент — всему этому можно смело учиться у американок. Редакция Passion.ru вместе с международным визажистом Татьяной Громыко решила рассказать вам о главных бьюти-привычках жительниц Штатов.

Красота — понятие совсем не универсальное. Несмотря на огромную роль мировых бьюти-трендов, мода в различных странах будет всегда играть по своим правилам и канонам. За свой многолетний опыт работы я успела убедиться в том, что каждый клиент по своему уникален: что для одних красиво и стильно, другим видится моветоном или креативным безумием. Недавно я переехала в США и успела проследить закономерность во вкусах у русских и американских девушек. Предлагаю вам пробежаться по основным тенденциям макияжа американок.

Влияние Голливуда

США можно смело назвать одной из немногих стран, влияющих на глобальные тенденции в мире красоты. Огромную роль в этом процессе играет Голливуд: там, на красных ковровых дорожках, рождаются новые тренды, а звезды мирового уровня демонстрируют публике свои самые яркие образы. Именно ими можно и нужно вдохновляться при составлении собственного праздничного макияжа.

Тон

Фундамент голливудского макияжа — идеальная кожа, ведь камеры папарацци улавливают мельчайшие изъяны. Визажисты звезд используют консиллеры различных цветов для соответствующих недостатков и очень плотную тональную основу для создания эффекта фотошопа. В США не спешат отказываться от кремового контуринга, его продолжают использовать «на выход» и даже в дневном макияже. Для сравнения, в Европе скульптурирование сохранилось лишь в пудровой форме и по особым случаям. В последнее время американки отдают предпочтение плотным, матовым основам: влажное сияние и агрессивный стробинг вернулись на второй план.

Акценты в макияже

Акцент на глаза создаётся с помощью привычного всем smokey-eyes, или изящными стрелками а-ля Одри Хепберн. Иногда ведущие визажисты умело сочетают аккуратные стрелки средней толщины в черном цвете с нюдовыми матовыми или мерцающими тенями. Если же селебрити принимает решение перенести акцент на губы, лучшими вариантами становятся классический красный, винный, лафитный или рубиновый оттенки, нанесенные идеально по контуру.

Влияние Instagram

На сегодняшний день практически каждая девушка, использующая смартфон, заходит в «Инстаграм» не менее 3 раз в день. Хочется нам этого или нет, зависимость от этой социальной сети со временем лишь усиливается и приобретает новые формы. Главные трендсеттеры в сфере красоты преимущественно находятся в США. К ним мы можем отнести таких лидеров по количеству подписчиков, как Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Бейонсе и другие. Именно на этих американских звезд ориентируются подписчицы с самых разных уголков мира, перенимая и распространяя в массы главные тренды.

Губы Кайли Дженнер

Большое внимание в «инстаграмном» макияже уделяется губам. Несмотря на то что мода на большие губы постепенно сходит на нет, девушки продолжают увеличивать их всеми возможными способами: одни прибегают к радикальным мерам, используя инъекции и биополимер, а другие ухищряются, создавая подобный эффект с помощью специальных пламперов и карандашей для контура «новых» губ. Наиболее популярный продукт для губ: жидкие матовые помады в коричневых и грязно-розовых оттенках. Моду на них ввела один из самых ярких персонажей клана Кардашьян — Кайли Дженнер.

Томный взгляд

Макияж глаз для селфи обычно не обходится без пышных накладных ресниц и в меру широких, естественно уложенных бровей. Дополняют такой макияж либо идеально ровные черные стрелки, либо тщательно растушеванные тени в модных оттенках данного сезона.

Авангардные блогеры

Многие американцы и профессионалы предпочитают следить и вдохновляться лентами культовых визажистов (Пэт МакГрат, Бобби Браун, Алекс Бокс). Именно они в своих экспериментах задают моду на новую текстуру и оттенки. Заядлые модницы из Америки, как правило, первые перенимают и распространяют среди своей аудитории такие тренды, как макияж с глиттером, покрытия «металлик», мотивы живописи и архитектуры на лице, цветные или даже волнистые брови.

Макияж на каждый день

Если опустить тему селебритис и особо креативных личностей и выйти на улицу в любом небольшом городке Америки, мы увидим самых обычных девушек. Они бегут на работу, возвращаются из спортзала, идут на шопинг. В отличие от русских девушек американки гораздо проще относятся к своей внешности. Они признают и любят свою естественную красоту, поэтому в будний день среднестатистическая девушка, собрав конский хвостик или слабый пучок, нанесет блеск для губ или тушь, а может, и вовсе останется без макияжа.

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