Не бойтесь ярких цветов не только в одежде, но и в макияже. При правильном нанесении даже бордовые ресницы могут уместно смотреться в офисе. Давайте разбираться вместе с визажистом, зачем нам нужна цветная тушь, как ее выбирать и с чем носить.

Александра Пахомова Визажист, преподаватель школы Make-Up Atelier Paris

Цветная тушь сделает вас модной

С приближением лета хочется окружать себя яркими красками. Сегодня почти каждая косметическая марка имеет в своей линейке хотя бы три разных оттенка туши. Не бойтесь следовать бьюти-тенденциям, которые диктуют Gucci, Moschino и Versace! Цветная тушь — один из модных трендов.

Цветная тушь заменит повседневный макияж

К повседневным цветам можно смело отнести коричневую, темно-синюю и темно-фиолетовую тушь. Они подходят всем без исключения, но не будут выглядеть так же насыщенно, как черная. При этом пигмент может отлично оттенить цвет ваших глаз, так что не придется делать сложный макияж в будние дни.

Цветная тушь удивит окружающих

А вот если вы собрались на более интересное мероприятие, чем просто работа, то будет неожиданно и очень интересно сделать акцент не на губы и глаза, а на ресницы. Это могут быть оттенки хурмы, лайма, сирени, молодой зелени или смородины. Но особенно популярен сегодня бордовый оттенок. В некоторых брендах существуют даже двусторонние цветные туши, чтобы сочетать оттенки. Кстати, по текстуре все цветные туши делятся на водостойкие и классические. И если у вас постоянно отпечатывается тушь на веках, то именно цветную лучше взять в водостойкой версии.