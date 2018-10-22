Как сделать взгляд более выразительным с помощью макияжа: секреты визажиста

Первое, с чего стоит начать макияж — это подготовить кожу к нанесению теней: воспользуйтесь патчами и нанесите специальную базу под тени. Светлый оттенок нанесите на все веко. Вооружитесь пушистой кистью для растушёвки и телесными тенями: их необходимо нанести в складку века и превратить в легкую дымку. Чтобы добавить глазам глубины и выразительности, внешний уголок глаза выделите насыщенным коричневым цветом, а межресничное пространство на верхнем и нижнем веке проработайте карандашом. Заставить глаза сиять не так-то сложно: прикоснитесь мерцающими тенями по центру века, а уголок глаза выделите более светлым оттенком теней или консилером.

Помните, что не только глаза создают свежий и отдохнувший вид: румянец на щеках и толика хайлайтера на скулах вам не помешают. Смотрите наше видео и не бойтесь повторить увиденное дома!

За помощь в организации съемки благодарим бар укладок Dry&Go!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Екатерина Худякова

_Видео: Екатерина Худякова _