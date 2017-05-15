Мир макияжа, кажется, замкнулся вокруг темы бровей. Все визажисты мира говорят о том, что можно выйти из дома без тональника, туши или блеска для губ, но забыть про брови просто нельзя. Вот почему каждая девушка должна знать все нюансы оформления — мы подготовили семь основных правил, которым всегда нужно следовать.

Не пытайтесь изменить природную форму

Естественная дуга — это и есть то направление, в котором вам нужно двигаться, корректируя бровь самостоятельно. Бровь проходит по всей выступающей поверхности на лице. Итак, посмотрите на себя в зеркало без макияжа. Подвигайте бровью, вы увидите, где находится основание вашей природной линии брови.

Следуйте универсальным правилам оформления лишь частично

Безусловно, можно купить трафареты или прочитать первую попавшуюся в Интернете инструкцию, чтобы нарисовать себе идеальную бровь. Но все же мы советуем лишь косвенно касаться общих правил, ведь не бывает одинаковых лиц. Пусть это будут лишь маленькие точки, от которых вы сможете отталкиваться при коррекции.

Следуйте трем основным линиям

Основание брови должно быть перпендикулярно крылу вашего носа. Другая линия — через крыло носа и внешний уголок глаза — поможет вам найти окончание брови. Именно в этой точке должен быть конец волосков. Наконец, высшую точку можно вычислить, проведя линию от крыла носа через внешнюю границу зрачка.