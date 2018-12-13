logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Для друзей, коллег и родных: 15 бьюти-подарков на любой бюджет

Новогодняя пора – время праздничной сказки, покупки подарков и прочих приятных вещей. Редакция Passion.ru подготовила подробный гид по бьюти-мастхэвам, которые точно порадуют ваших близких. Лучшие средства и новогодние наборы ищите в нашем материале!

Для друзей и коллег

1 / 5

Набор для путешествий, Health Quartet, 5900 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Выбор подарков для друзей и коллег – дело крайне ответственное. Мы советуем присмотреться к подарочным наборам, чтобы не заморачиваться с подарочной упаковкой и подбором средств. Их специально к новогодней поре выпускают практически все бренды косметики и парфюмерии. Дизайн новогодних средств – настоящее произведение искусства, к созданию принтов часто привлекают знаменитых художников. Старайтесь выбирать нейтральные и универсальные подарки: ароматы или средства для макияжа (только если это не тушь или универсальная красная помада) дарить все же не стоит. Уходовые продукты для волос, наборы миниатюр косметики и средства для тела – идеальный вариант.

Для любимых мужчин

1 / 5

Активатор роста волос ZO ANAGEN 50 мл., Napura, 3741 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Как можно оставить любимых мужчин без маленького персонального чуда на Новый год? Порадовать представителей сильной половины человечества можно набором косметики, разработанной специально для мужской кожи или средствами для ухода за волосами и бородой. Изысканный парфюм – еще один беспроигрышный вариант. Если боитесь ошибиться с ароматом, не покупайте флаконы большого объема: 30 ml будет вполне достаточно. Откроем небольшой секрет: хорошая пена для бритья с ухаживающим составом – мечта любого мужчины, поэтому можете не переживать, что такой подарок покажется слишком интимным, и смело преподнести его своему мужчине.

Если бюджет позволяет воображению разгуляться, то не проходи мимо практичной бытовой техники: умная электробритва или электрическая зубная щетка мало кого оставят равнодушными.

Для родственников

1 / 5

Новогодний набор Angel Pink Present, Mixit, 1735 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Выбор подарков для родственников – самая ответственная часть подготовки к Новогодним праздникам. Опять же бьюти-гаджеты – первое, что приходит на ум: от нового утюжка для волос, фена, эпилятора или прибора для ухода за кожей лица едва ли кто-нибудь откажется! Немаловажный критерий – это красивая упаковка. Согласитесь, всегда приятно, когда под наряженной елкой лежит не менее красивый подарок в сияющей упаковке. Обратите пристальное внимание на парфюмированные наборы и наборы по уходу за кожей лица. Впрочем, средства для релакса и принятия ванн (пены, бомбочки или соль) тоже придутся по душе близким людям, и скорее всего, будут протестированы в период новогодних праздников.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой