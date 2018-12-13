Для друзей, коллег и родных: 15 бьюти-подарков на любой бюджет

Как можно оставить любимых мужчин без маленького персонального чуда на Новый год? Порадовать представителей сильной половины человечества можно набором косметики, разработанной специально для мужской кожи или средствами для ухода за волосами и бородой. Изысканный парфюм – еще один беспроигрышный вариант. Если боитесь ошибиться с ароматом, не покупайте флаконы большого объема: 30 ml будет вполне достаточно. Откроем небольшой секрет: хорошая пена для бритья с ухаживающим составом – мечта любого мужчины, поэтому можете не переживать, что такой подарок покажется слишком интимным, и смело преподнести его своему мужчине.

Если бюджет позволяет воображению разгуляться, то не проходи мимо практичной бытовой техники: умная электробритва или электрическая зубная щетка мало кого оставят равнодушными.

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