Для друзей, коллег и родных: 15 бьюти-подарков на любой бюджет

Для друзей и коллег
Выбор подарков для друзей и коллег – дело крайне ответственное. Мы советуем присмотреться к подарочным наборам, чтобы не заморачиваться с подарочной упаковкой и подбором средств. Их специально к новогодней поре выпускают практически все бренды косметики и парфюмерии. Дизайн новогодних средств – настоящее произведение искусства, к созданию принтов часто привлекают знаменитых художников. Старайтесь выбирать нейтральные и универсальные подарки: ароматы или средства для макияжа (только если это не тушь или универсальная красная помада) дарить все же не стоит. Уходовые продукты для волос, наборы миниатюр косметики и средства для тела – идеальный вариант.
Для любимых мужчин
Как можно оставить любимых мужчин без маленького персонального чуда на Новый год? Порадовать представителей сильной половины человечества можно набором косметики, разработанной специально для мужской кожи или средствами для ухода за волосами и бородой. Изысканный парфюм – еще один беспроигрышный вариант. Если боитесь ошибиться с ароматом, не покупайте флаконы большого объема: 30 ml будет вполне достаточно. Откроем небольшой секрет: хорошая пена для бритья с ухаживающим составом – мечта любого мужчины, поэтому можете не переживать, что такой подарок покажется слишком интимным, и смело преподнести его своему мужчине.
Если бюджет позволяет воображению разгуляться, то не проходи мимо практичной бытовой техники: умная электробритва или электрическая зубная щетка мало кого оставят равнодушными.
Для родственников
Выбор подарков для родственников – самая ответственная часть подготовки к Новогодним праздникам. Опять же бьюти-гаджеты – первое, что приходит на ум: от нового утюжка для волос, фена, эпилятора или прибора для ухода за кожей лица едва ли кто-нибудь откажется! Немаловажный критерий – это красивая упаковка. Согласитесь, всегда приятно, когда под наряженной елкой лежит не менее красивый подарок в сияющей упаковке. Обратите пристальное внимание на парфюмированные наборы и наборы по уходу за кожей лица. Впрочем, средства для релакса и принятия ванн (пены, бомбочки или соль) тоже придутся по душе близким людям, и скорее всего, будут протестированы в период новогодних праздников.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб