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Сама нежность! Как создать идеальный свадебный бьюти-образ

Лето — идеальное время для свадьбы! Мы никак не могли оставить вас без краткой инструкции по созданию универсального бьюти-образа невесты для похода в загс и свадебных гуляний. Как стать самой красивой виновницей торжества? Об этом читайте в нашем материале!

Для летней свадьбы лучше всего подойдет легкий нюдовый макияж и незамысловатая прическа. Графичные smoky eyes и кошачьи стрелки оставьте для вечерних образов. Коричневым карандашом подведите межресничное пространство. Используйте мерцающие светлые тени на все веко, коричневыми тенями выделите внешний уголок глаза и слегка растушуйте в складке века. Идеальный тон — необходимый минимум. Главное, не переусердствуйте с плотностью покрытия, иначе к концу дня средство скатается на коже и затечет в мелкие морщинки. Лучше всего использовать увлажняющую базу под макияж, ведь на ней тон продержится гораздо дольше.

Небрежность — наше все, поэтому слегка растрепанная прическа придется весьма кстати. Чтобы во время свадебных гуляний вы не испытывали дискомфорта из-за летнего зноя, стоит отдать предпочтение высоким укладкам. Поделимся с вами небольшим бьюти-хаком: чтобы добавить объема классическому пучку, завейте волосы утюжком — и только потом приступайте к укладке.

За помощь в организации съемки благодарим салон ФЕН Dry Bar!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

Видео: Екатерина Худякова

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